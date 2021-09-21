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Культура
"Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец" - Олжас Сулейменов
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danilov 21 Сентября 2021 в 14:58:11
Месяц назад в "Вечернем Алматы" вышло интервью казахстанского писателя, поэта, ученого и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, в котором он рассказывал о необходимости переименования города Алматы в Алма-Ата. Тогда его мнение вызвало много обсуждений в Казнете. Редакция вновь поговорила с деятелем на эту тему.

"Алма-Ата - это чисто казахское название. Отец яблок, яблоко - дед - это самое старое яблоко в мире. Наконец, наши ученые доказали это. Яблоко Сиверса оказалось древнейшим на Земле. Больше нет таких дичек на планете, поэтому название Алма-Ата идеально подходит. Большое старое яблоко, яблоко предок, яблоко отец. Этим самым мы заявляем всему миру, что Алма-Ата - единственная родина этого библейского плода. Вспомните Адама и Еву".

Писатель объясняет, почему название "Алматы" ему не нравится.

"Во-первых, этот суффикс прилагательного «ты» – китайский, – «лы» общетюркский. Алмалы называли – яблоневое, яблочное место, где растет этот плод. Так его обозначали местные жители. А «ты» – суффикс, принесенный джунгарами, калмыками из Китая.

Вот, например, у нас есть станция Моиынты, а должно быть Моиынлы.

Единственный крупный населенный пункт с таким названием – это Караганды. Караган - растение, которое очень любят лошади. Поэтому, место, где росла эта трава, назвали Караганды. Но даже на казахском Караганды говорят не часто, общепринятым стало Караганда. Потому что звук «ы» в конце любого названия несколько занижает тонус самого названия. Поэтому звука «ы» в большинстве современных мировых языков нет".

"Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец. «Алматы» можно назвать аул, но двухмиллионный город требует очень звучного имени – универсального, общечеловеческого названия, красиво звучащего для человеческого восприятия, наполненного четырьмя открытыми гласными. Ни в одном названии городов Средней Азии нет четырех общемировых открытых гласных. Ашхабад, Самарканд – это звучит очень красиво. Но Алма-Ата еще более благозвучно. Спорить бессмысленно".
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  M54 21.09.2021 в 16:21:55   # 784538
Атың шықпаса-жер өрте
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  Nafis 21.09.2021 в 17:25:17   # 784547
Чимкент тоже лучше звучало....
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  bolatbol 21.09.2021 в 22:12:04   # 784574
Почему "Ресей, Мәскеу, Жапония, АҚШ" можно, а "Алма-Ата, Чимкент, Киргизия" нельзя? Немцы, англичане не требуют называть их страну Дойчланд и Грейт бритейн, понимают что у всех народов свое произношение. Мы тоже не обижаемся на "Кэзэкстэн, Алма'тэ или Щемкент", но "Алма-Ата и Чимкент" бьет по гордости.
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