"Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец" - Олжас Сулейменов

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danilov 21 Сентября 2021 в 14:58:11
"Алма-Ата - это чисто казахское название. Отец яблок, яблоко - дед - это самое старое яблоко в мире. Наконец, наши ученые доказали это. Яблоко Сиверса оказалось древнейшим на Земле. Больше нет таких дичек на планете, поэтому название Алма-Ата идеально подходит. Большое старое яблоко, яблоко предок, яблоко отец. Этим самым мы заявляем всему миру, что Алма-Ата - единственная родина этого библейского плода. Вспомните Адама и Еву".
Писатель объясняет, почему название "Алматы" ему не нравится.
"Во-первых, этот суффикс прилагательного «ты» – китайский, – «лы» общетюркский. Алмалы называли – яблоневое, яблочное место, где растет этот плод. Так его обозначали местные жители. А «ты» – суффикс, принесенный джунгарами, калмыками из Китая.
Вот, например, у нас есть станция Моиынты, а должно быть Моиынлы.
Единственный крупный населенный пункт с таким названием – это Караганды. Караган - растение, которое очень любят лошади. Поэтому, место, где росла эта трава, назвали Караганды. Но даже на казахском Караганды говорят не часто, общепринятым стало Караганда. Потому что звук «ы» в конце любого названия несколько занижает тонус самого названия. Поэтому звука «ы» в большинстве современных мировых языков нет".
"Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец. «Алматы» можно назвать аул, но двухмиллионный город требует очень звучного имени – универсального, общечеловеческого названия, красиво звучащего для человеческого восприятия, наполненного четырьмя открытыми гласными. Ни в одном названии городов Средней Азии нет четырех общемировых открытых гласных. Ашхабад, Самарканд – это звучит очень красиво. Но Алма-Ата еще более благозвучно. Спорить бессмысленно".
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