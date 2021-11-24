Казахстан опустился в общемировом рейтинге владения английским языком на 96-е место

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danilov 25 Ноября 2021 в 14:46:14
Опубликованы результаты ежегодного исследования English Proficiency Index – рейтинга, оценивающего уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран. Многие регионы Казахстана также приняли участие в этом глобальном исследовании, охватывающем более миллиона человек из более чем 100 стран мира, сообщается в исследовании.
В этом году Казахстан оказался на 96-м месте рейтинга из 112 возможных. Соседями Казахстана в рейтинге стали Мьянма, Ангола, Камерун, Камбоджа, Судан и Кот-д'Ивуар. В 2018 году Казахстан был на 80-м месте из 88, в 2019 году – на 93-м из 100, в 2020 году – на 92-м месте из 100.
Исследователи считают что общемировая ситуация со знанием английского языка улучшилась.
"По оценкам, 2,5 млрд человек в мире говорят на английском языке, при этом только 400 млн из них являются носителями языка с рождения", – говорится в исследовании.
По оценкам экспертов, в этом году уровень владения английским языком в мире выше у мужчин, чем у женщин. Если рассматривать разные отросли, то хуже всего обстоят дела в здравоохранении, образовании, и правительственных органах. Лучше всего – в информационных технологиях, консалтинге и инжиниринге.
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