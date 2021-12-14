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Культура
Прогрессивная постановка "Красавица и чудовище"
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danilov 14 Декабря 2021 в 12:14:52
В Театральном центре Олни в Мэриленде прошла постановка, где на роль Красавицы была приглашена Джейд Джонс (Jade Jones) - чернокожая бодипозитивная модель, открыто заявляющая, что она является квиром (то есть лесбиянкой).


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( 361.76Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 14.12.2021 в 12:29:50   # 787706
Пох#й.
Если режиссер считает красавицей жирную черную обезьяну и кто-то это смотрит - это их дело. Во всяком случае, до тех пор, пока не пытаются силой нас убедить, что это правильно.
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  Manitu 14.12.2021 в 13:50:58   # 787712
Хоть бы бейджики прицепили, чтобы не перепутать кто красавица.
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  jumanjiqz 14.12.2021 в 16:23:56   # 787714
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  acid 14.12.2021 в 20:50:20   # 787719
Цитата: Hairless от 14.12.2021 06:29:50
....Во всяком случае, до тех пор, пока не пытаются силой нас убедить, что это правильно.

Подписываюсь под каждым словом.
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  старик 14.12.2021 в 22:44:17   # 787720
Дело конечно не в том , что актриса лесбиянка, но как режиссер рассмотрел в ней красавицу?
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