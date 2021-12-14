Прогрессивная постановка "Красавица и чудовище"

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danilov 14 Декабря 2021 в 12:14:52
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Если режиссер считает красавицей жирную черную обезьяну и кто-то это смотрит - это их дело. Во всяком случае, до тех пор, пока не пытаются силой нас убедить, что это правильно.
Цитата: Hairless от 14.12.2021 06:29:50
....Во всяком случае, до тех пор, пока не пытаются силой нас убедить, что это правильно.
....Во всяком случае, до тех пор, пока не пытаются силой нас убедить, что это правильно.
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