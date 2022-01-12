110 лет Кунаеву

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danilov 12 Января 2022 в 15:16:22
Динмухамед Ахмедович остался в памяти казахстанцев, как крупный государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Казахской ССР, трижды Герой Социалистического Труда, президент Академии наук Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: X-Daemon от 12.01.2022 10:10:17
Вот таким деятелям можно ставить памятники, название городов
Вот таким деятелям можно ставить памятники, название городов
А можно конкретнее, что сделал и когда, дела с его участием, а не общий набор фраз.
Цитата: Skype от 12.01.2022 10:12:46
А можно конкретнее, что сделал и когда, дела с его участием, а не общий набор фраз.
Цитата: X-Daemon от 12.01.2022 10:10:17
Вот таким деятелям можно ставить памятники, название городов
Вот таким деятелям можно ставить памятники, название городов
А можно конкретнее, что сделал и когда, дела с его участием, а не общий набор фраз.
Д. Кунаев как первый руководитель республики внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Программа развития республики при нем была направлена на становление промышленного производства, сельского хозяйства, интенсивное строительство. Благоприятные социально-экономические условия обусловили успешное развитие и наращивание потенциала республики. С целью повышения качества руководства республикой были организованы новые три области, возникли тысячи населенных пунктов, из них - 43 города, в том числе, такие как промышленный Балхаш, Темиртау, Рудный, Кентау и Экибастуз. За годы деятельности Д.А.Кунаева производительный потенциал республики и объем промышленности вырос в 9 раз, сельского хозяйства - в 6 раз, капитальное строительство - в 8 раз. Он вкладывал свои широчайшие знания, богатый опыт в развитие экономики, науки и культуры Казахстана.
Взрастил с низов первого президента РК: «Ему запомнился молодой, активный партийный казах, выступивший с яркой, убедительной речью.
В 1977 году Назарбаев стал секретарем, несколько месяцев спустя – вторым секретарем Карагандинского обкома партии, а в декабре 1979 года – секретарем ЦК Компартии Казахстана, курирующим экономику и промышленность».
Кунаев сделал ставку на пришлых казахов, не встроенных в родо-племенную систему и жузовую элиту… Так Назарбаев попал в ближний круг Д.А.Кунаева, в последствии Назарбаев на 16-м съезде Компартии Казахстана, «отплатил своему покровителю черной неблагодарностью!».
От себя лично, при Кунаеве Д.А. построено было не мало, ЧНПЗ, Шинный, Фосфорный заводы,Чимкентскую детскую железную дорогу и дендропарк - это его проект.
Цитата: Skype от 12.01.2022 12:51:02Не все так просто, с учетом централизованного распределения средств и ресурсов, нужно было еще доказать о необходимости строек и направления развития республики, а это не самостоятельный "распил" средств.
Кунаев руководил в эпоху Брежнева. То что строили при нем не его личная замлуга
Кунаев руководил в эпоху Брежнева. То что строили при нем не его личная замлуга