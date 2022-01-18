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danilov 18 Января 2022 в 11:04:52
Этот трек достиг отметки в миллиард прослушиваний еще в октябре 2021 года, сейчас это число превысило 1,5 млрд.
В Spotify отметили, что наш соотечественник стал первым русскоязычным обладателем награды Spotify: ранее ее получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo, британская певица Дуа Липа и другие мировые звезды.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Откуда новость? Явно не с казахстанского ресурса... Нам некогда своими гордиться, мы революционируем...