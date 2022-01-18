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Культура
Миллиард прослушиваний
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danilov 18 Января 2022 в 11:04:52
Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек первым из СНГ получил награду музыкального сервиса Spotify за миллиард прослушиваний своего трека "Roses - Imanbek Remix".

Этот трек достиг отметки в миллиард прослушиваний еще в октябре 2021 года, сейчас это число превысило 1,5 млрд.

В Spotify отметили, что наш соотечественник стал первым русскоязычным обладателем награды Spotify: ранее ее получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo, британская певица Дуа Липа и другие мировые звезды.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 18.01.2022 в 11:57:17   # 789179
"Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек...стал первым русскоязычным обладателем награды Spotify"
Откуда новость? Явно не с казахстанского ресурса... Нам некогда своими гордиться, мы революционируем...
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