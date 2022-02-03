Почему семья судьи стала врагом чеченского народа

Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.[/Абсолютно неадекватное поведение чеченских властей.С коих пор Российская Федерация является религиозной страной?[quote name=NBE link=previd=116222#790160 date=1643905345]Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.