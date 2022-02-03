Почему семья судьи стала врагом чеченского народа

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danilov 03 Февраля 2022 в 21:49:11
В Грозном проходит несанкционированный митинг
против членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева.
По данным информагентства, участники акции требуют привлечь Янгулбаевых к ответственности за «оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму». Отмечается, что на митинг приехали и официальные лица Чечни. По оценкам СМИ, всего на центральной площади собралось около 400 тысяч человек, все они мужчины.
«Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность», — рассказал изданию местный житель.
Как пишет Telegram-канал Baza, митингующие бьют палками и жгут плакаты с фотографиями членов семьи Янгулбаевых, которых власти республики считают причастными к оппозиционному и признанному экстремистским Telegram-каналу «Адат».
«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», — сообщает ЧГТРК «Грозный».
По его информации, протестующие также требуют прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь»** (признан иноагентом) и Комитета против пыток*** (признан иноагентом).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «любой чеченец оскорблен тем, что янгулбаевское отродье посягнуло на святое». Он также добавил, что «наказание последует непременно». «Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом», — сказал Кадыров.
Кунта-Хаджи Кишиев
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.
Ара горный 03.02.2022 в 23:16:28 # 790164
Так это надо безумцем быть. Просто выдумали повод. Подделать голос при нынешних технологиях как два пальца об асфальт. А подоплека конфликта гораздо глубже. И ее наверное узнаем позже.
Цитата: NBE от 03.02.2022 16:22:25
Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.
Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.[/
Абсолютно неадекватное поведение чеченских властей.
С коих пор Российская Федерация является религиозной страной?
[quote name=NBE link=previd=116222#790160 date=1643905345]Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.
Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.
Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.
Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.[/
Абсолютно неадекватное поведение чеченских властей.
С коих пор Российская Федерация является религиозной страной?
[quote name=NBE link=previd=116222#790160 date=1643905345]Да, народу много собралось. Нельзя задевать чувство верующих в религиозной стране, еще и задевать их главного исторического деятеля-учителя, при этом Янгулбаевы тоже чеченцы. Не сдобровать им.
Поспешил я с выводами в предыдущем посте из-за однобокого освещения ситуации.
Ответьте пожалуйста.
1. с коих пор Российская Федерация является религиозной страной?
2. какие положения шариата нарушены?
3. если действительно Россия живет по шариату, то какая мера наказания предусмотрена за действия членов семьи в отдельности.
Цитата: walker от 03.02.2022 17:21:42
.
Ответьте пожалуйста.
1. с коих пор Российская Федерация является религиозной страной?
2. какие положения шариата нарушены?
3. если действительно Россия живет по шариату, то какая мера наказания предусмотрена за действия членов семьи в отдельности.
.
Ответьте пожалуйста.
1. с коих пор Российская Федерация является религиозной страной?
2. какие положения шариата нарушены?
3. если действительно Россия живет по шариату, то какая мера наказания предусмотрена за действия членов семьи в отдельности.
Да я и не говорю что это в рамках закона или правильно. Просто когда большинство соплеменников против, это немного меняет картину.
Гитлера в свое время не меньше народу поддерживало. Посмотрите кинохронику. Может, и с фашизмом у вас поспешные выводы.