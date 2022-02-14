"Наш ЮрБор". Легенде театра Юрию Померанцеву исполнилось 99 лет

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GoodZone 14 Февраля 2022 в 09:26:41
Звучит третий театральный звонок. Входя в зал, мы сразу попадаем в квартиру одинокого пожилого человека на одной из улочек Нью-Йорка. В зале театра царит атмосфера ожидания. И вот на малой сцене появляется он - легендарный Юрий Померанцев. Актер играет одну из главных ролей - 86-летнего вдовца мистера Грина. После смерти любимой жены он ведет жизнь затворника и, кажется, хочет побыстрее дожить свою скучную никчемную жизнь.
Но все меняется, когда в жизни героя появляется незваный гость - молодой парень Росс Гардинер, который совсем недавно едва не сбил на машине самого Грина. Теперь раз в неделю по решению суда Росс обязан навещать мистера и помогать ему по хозяйству. Однако это еще больше раздражает старика.
Этот спектакль, "Визиты к мистеру Грину", Юрий Борисович Померанцев играет раз в месяц. Сейчас из-за самочувствия и, конечно, почтенного возраста это единственная постановка актера, которая каждый раз проходит с оглушительным успехом. Билетов на нее нет уже задолго до даты представления. И это объяснимо. Игра Померанцева не дает шансов уйти равнодушным. На каждого зрителя действует волшебная сила его искусства. С первых секунд своего выхода на сцену Юрий Борисович забирает тебя целиком и держит до конца спектакля. Это, пожалуй, высший пилотаж мэтра. Даже выходя на поклон в конце постановки, он остается для тебя героем - настолько сильно Померанцев входит в свой образ.
Юрий Борисович не любит рассказывать о себе и давать интервью, отмечая, что все о нем уже сказано и лучшая возможность узнать его - это посмотреть его спектакли. Кажется, что Померанцеву по зубам все роли. И секрет этого прост, говорят в театре. Он погружается в работу с головой. Очень дотошно подходит к разбору каждой своей роли, изучает психологические портреты своих героев, ищет новые повороты и триггеры, чтобы зритель не ушел безразличным.
"Его девиз при разборе роли - "Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал". Просто это не для него. Работать на сцене с Померанцевым - это не только удовольствие, это школа. Учиться нужно всегда, внушает нам Юрий Борисович. Он всегда говорит: "Я знаю только то, что я ничего не знаю. Я всему учусь". У него огромное желание двигаться, жить, любовь к театру, любовь к профессии. Театр для него - это то, ради чего он живет. Юрий Борисович - это пример того, что такое раствориться в профессии, и именно это дает ему силы и огромное желание выходить на сцену и играть, потому что он актер в самом высоком смысле этого слова. У него огромное чувство ответственности за спектакль, за роль, за партнера", - рассказывает ученица Юрия Померанцева, ведущая актриса театра имени Лермонтова Марина Ганцева.
Марина Ганцева играла на одной сцене с Юрием Померанцевым во многих спектаклях. Говорит, перед выходом на сцену он всегда спокоен и собран. Не любит лишних разговоров. Вживается в роль и набирает энергию, которой должно хватить до конца спектакля. К примеру, играя "Однажды в Глостере", он всегда приходил на сцену со вторым звонком, садился в кресло, реквизиторы укутывали его пледом, и так, в тишине, он сидел до третьего звонка. И вот он уже не Юрий Померанцев, а профессор Джакоб Брэкиш, который сейчас будет играть и рассказывать со сцены свою историю жизни.
"Однажды в Глостере" - это для меня подарок, играть вместе с мэтром. Юрий Борисович такой партнер, с которым невозможно работать плохо. Происходит такой взаимообмен. Это удовольствие. Еще у нас есть ритуал: мы выходили на поклон, а потом он всегда говорил, как мы отыграли - хорошо, превосходно, гениально - он всегда давал оценку, и ты всегда ждешь эту оценку мастера, учителя. Я так счастлива, что в моей жизни был, есть и будет Юрий Борисович Померанцев", - говорит актриса.
Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. В 30-х годах его отец занимал должность в "Карагандашахтстрое", и семья жила в Караганде. Но в 1938 году отца расстреляли, и маленькому Юре с мамой пришлось переехать в Москву. Окончив школу, юный выпускник ушел на войну и получил ранение. После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, куда была эвакуирована его мама. Здесь же началась любовь к театру. Впервые Юрий Померанцев сыграл роль волка в спектакле "Красная шапочка" только что открывшегося театра для детей Наталии Сац. Так началась его карьера, хотя специального образования актер так и не получил. Про таких, как он, говорят: это талант от Бога.
Смотря на игру Юрия Померанцева, на несколько часов забываешь о том, что происходит за дверями храма искусств. Ты настолько погружаешься в атмосферу происходящего здесь и сейчас, что уже начинаешь улавливать запах старенького жилища мистера Грина или легкий аромат порошка от отутюженных сорочек профессора Брэкиша. От актера невозможно оторвать глаз. А когда подходишь совсем близко, чтобы вручить букет цветов, отчего-то невольно катятся слезы. Это, говорят актеры, и есть его магия. Магия несравненного Юрия Борисовича, которого коллеги ласково называют в театре наш ЮрБор. Вот так. Сокращенно, бережно и нежно.
Фотографии предоставлены Национальным русским театром драмы имени Михаила Лермонтова.
https://tengrinews.kz/mixnews/nash-yurbor-legende-teatra-yuriyu-pomerantsevu-ispolnilos-99-461579/
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