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danilov 09 Мая 2022 в 10:10:41
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Пастафариан
09.05.2022 в 10:33:49
# 797843
Ушли в последний бой.
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Пастафариан
09.05.2022 в 10:36:35
# 797846
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ЛиКа
09.05.2022 в 11:53:11
# 797848
До слёз...
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shlenchak
09.05.2022 в 13:40:59
# 797851
С праздником победы! Победа всех народов СССР над Фашизмом
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shlenchak
09.05.2022 в 13:41:16
# 797852
Кто же столько минусов понаставил(
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Skype
09.05.2022 в 15:34:56
# 797853
Цитата:
shlenchak
от
09.05.2022 07:41:16
Кто же столько минусов понаставил(
Какелы
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Dimmon
09.05.2022 в 18:33:59
# 797855
С днем Победы всех кто против войны (и спецоперации)
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Васяй
10.05.2022 в 00:00:26
# 797863
Плачю!Один в один про деда!Повел роту в неравный бой под Москвой....С Днем Победы!!!
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