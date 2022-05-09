Ради чего?

danilov 09 Мая 2022 в 18:59:53
Уважаю Бауыржана Момышулы,настоящий герой, стратег ведения боя, к большому сожалению из за амбиций руководства того времени, его вклад и заслуги небыли сразу оценёны, только потом дали героя Советского Союза, и прочие награды. Разработанные им стратегии ведения боя в бою занесены в военные учебники.
«Душа человека-самое грозное, незримое оружие в бою.» Бауыржан Момышулы.
Вот почему в Великую Отечественную победили люди.
Пусть эти слова нашего героя впечатаются в память нынешнему поколению!Вот откуда надо черпать уроки истории,Не надо искать в викиблудии,для этого есть наши,казахские батыры,написавшие свое мнение много лет назад.Там все впечатано кровью наших предков,а не словоблудием нынешних лицемеров!