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Культура
Ради чего?
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danilov 09 Мая 2022 в 18:59:53

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 09.05.2022 в 19:26:25   # 797856
Уважаю Бауыржана Момышулы,настоящий герой, стратег ведения боя, к большому сожалению из за амбиций руководства того времени, его вклад и заслуги небыли сразу оценёны, только потом дали героя Советского Союза, и прочие награды. Разработанные им стратегии ведения боя в бою занесены в военные учебники.
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  shlenchak 09.05.2022 в 22:25:26   # 797861
«Душа человека-самое грозное, незримое оружие в бою.» Бауыржан Момышулы.
Вот почему в Великую Отечественную победили люди.
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  Васяй 09.05.2022 в 23:45:28   # 797862
Пусть эти слова нашего героя впечатаются в память нынешнему поколению!Вот откуда надо черпать уроки истории,Не надо искать в викиблудии,для этого есть наши,казахские батыры,написавшие свое мнение много лет назад.Там все впечатано кровью наших предков,а не словоблудием нынешних лицемеров!
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