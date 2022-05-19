Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания пионерской организации

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Lukas 19 Мая 2022 в 20:14:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Еще был пионерский значок,кто был тот помнит !
Цитата: Lukas от 19.05.2022 16:09:23Да да в третьем классе только в конце года меня приняли в пионэры типа был не достоин!!обидно однако было)) зато в комсосмол я сам не стал вступать)) сразу не приняли а потом армия,ГКЧП и прошай коммунизм
Еще был пионерский значок,кто был тот помнит !
Еще был пионерский значок,кто был тот помнит !
зато в комсосмол я сам не стал вступать)) сразу не приняли а потом армия,ГКЧП и прошай коммунизмМеня тоже не сразу приняли в пионеры, и тоже в комсомол вступать не стал, но в армии, как я ни сопротивлялся , таки затащили: мол школа младших командиров (учебка) и все такое. Я даже на собрании не присутствовал ( был на соревнованиях). После этого замполит тянул меня в партию, но удалось увернуться. Потом полжизни бегал от комсомола, но он меня таки достал на ЧСЗ, сделали комсоргом цеха. Вот такая "активная" общественная жизнь.
Цитата: старик от 19.05.2022 18:39:34- наверно бегал со штампиком собирал комсомольские взносы, и выполнял важные поручения гор.комитета комсомола
...он меня таки достал на ЧСЗ, сделали комсоргом цеха. Вот такая "активная" общественная жизнь.
...он меня таки достал на ЧСЗ, сделали комсоргом цеха. Вот такая "активная" общественная жизнь.