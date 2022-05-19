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Культура
Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания пионерской организации
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Lukas 19 Мая 2022 в 20:14:28
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  Lukas 19.05.2022 в 22:09:23   # 798252


Еще был пионерский значок,кто был тот помнит !
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  звукач 19.05.2022 в 23:17:12   # 798254
Цитата: Lukas от 19.05.2022 16:09:23


Еще был пионерский значок,кто был тот помнит !
Да да в третьем классе только в конце года меня приняли в пионэры типа был не достоин!!обидно однако было)) зато в комсосмол я сам не стал вступать)) сразу не приняли а потом армия,ГКЧП и прошай коммунизм
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  старик 20.05.2022 в 00:39:34   # 798255
Quote:
зато в комсосмол я сам не стал вступать)) сразу не приняли а потом армия,ГКЧП и прошай коммунизм
Меня тоже не сразу приняли в пионеры, и тоже в комсомол вступать не стал, но в армии, как я ни сопротивлялся , таки затащили: мол школа младших командиров (учебка) и все такое. Я даже на собрании не присутствовал ( был на соревнованиях). После этого замполит тянул меня в партию, но удалось увернуться. Потом полжизни бегал от комсомола, но он меня таки достал на ЧСЗ, сделали комсоргом цеха. Вот такая "активная" общественная жизнь.
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  Васяй 20.05.2022 в 01:06:25   # 798262
хорошее время было!Юность,мечты,казалось все по плечу!Первые поцелуи,влюбленности1Первые сигареты за углом школы,пионерские лагеря.А в них ...(у каждого свое)!
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  Lukas 20.05.2022 в 02:53:17   # 798264
Цитата: старик от 19.05.2022 18:39:34
...он меня таки достал на ЧСЗ, сделали комсоргом цеха. Вот такая "активная" общественная жизнь.
- наверно бегал со штампиком собирал комсомольские взносы, и выполнял важные поручения гор.комитета комсомола
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