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Культура
Казахстан договорился о доступе к архивам Ватикана для воссоздания истории Золотой Орды
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danilov 01 Июня 2022 в 16:42:59
Казахстан договорился о доступе к архивам Ватикана для воссоздания истории Золотой Орды, сообщает министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан.

«В целях установления взаимодействия в научной и культурной областях между Институтом востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и Апостольским архивом Ватикана, и Апостольской библиотекой Ватикана было подписано Письмо о намерениях. Институт Востоковедения РК намерен провести поиск в архивах Ватикана ранее неопубликованных источников на латинском, раннее германском и скандинавском языках о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, а также изучить архивные материалы для воссоздания подлинной истории Золотой Орды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с секретарем по отношениям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Ватикане было подписано совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Святым Престолом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 01.06.2022 в 17:43:40   # 798655
Хорошо, конечно если так и там правда. Напрашивается вопрос, а какая до этого была история, что описана о Золотой Орде ? Т.е ведь, после переписи первоисточников в 1308 году, - называют "расследование святого престола по делу тамплиеров", многое было переписано и засекречено в архивах Ватикана.


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  Konstant 01.06.2022 в 18:26:29   # 798657
Блин я б там поковырялся в эфтой биьлиотеке
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