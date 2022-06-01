Казахстан договорился о доступе к архивам Ватикана для воссоздания истории Золотой Орды

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danilov 01 Июня 2022 в 16:42:59
«В целях установления взаимодействия в научной и культурной областях между Институтом востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и Апостольским архивом Ватикана, и Апостольской библиотекой Ватикана было подписано Письмо о намерениях. Институт Востоковедения РК намерен провести поиск в архивах Ватикана ранее неопубликованных источников на латинском, раннее германском и скандинавском языках о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, а также изучить архивные материалы для воссоздания подлинной истории Золотой Орды», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с секретарем по отношениям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Ватикане было подписано совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Святым Престолом.
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