«ЗОЛОТОЙ ПАЛЬМОВОЙ ВЕТВЬЮ» НАГРАДИЛИ «ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ» РУБЕНА ЭСТЛУНДА

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danilov 06 Июня 2022 в 11:48:29
Сюжет фильма: олигархи, модели, уборщица и капитан-марксист оказываются на необитаемом острове. Им предстоит строить новую жизнь, в которой деньги и социальный статус больше ничего не значат.
Выживут не все. На острове начнется возрождение простых товарообменных отношений. Кто был ничем, тот станет всем, поскольку умеет ловить рыбу и разводить огонь.
По словам режиссера, идея фильма возникла у него во время чтения Карла Маркса. Фильм называют сатирой и неприкрытой насмешкой над правящим классом и миром высокой моды.
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