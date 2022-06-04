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Культура
«ЗОЛОТОЙ ПАЛЬМОВОЙ ВЕТВЬЮ» НАГРАДИЛИ «ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ» РУБЕНА ЭСТЛУНДА
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danilov 06 Июня 2022 в 11:48:29
Подведены итоги 75-го Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «Треугольник печали» шведского постановщика Рубена Эстлунда, уже отмеченного аналогичным призом в 2017 году за драму «Квадрат».



Сюжет фильма: олигархи, модели, уборщица и капитан-марксист оказываются на необитаемом острове. Им предстоит строить новую жизнь, в которой деньги и социальный статус больше ничего не значат.

Выживут не все. На острове начнется возрождение простых товарообменных отношений. Кто был ничем, тот станет всем, поскольку умеет ловить рыбу и разводить огонь.

По словам режиссера, идея фильма возникла у него во время чтения Карла Маркса. Фильм называют сатирой и неприкрытой насмешкой над правящим классом и миром высокой моды.

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