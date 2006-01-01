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Культура
В Японии начали прибивать кукол с лицом Путина в храмах, чтобы наложить на него проклятие
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danilov 10 Июня 2022 в 17:12:49
Согласно древней традиции, пронзенное гвоздем место на кукле соответствует участку тела, в котором у человека должно что-то заболеть. Ритуал нужно повторять на протяжении семи дней, после чего проклятие должно быть успешно наложено и привести к смерти.
Начиная со второй половины мая в нескольких храмах на востоке Японии местные жители стали находить пригвожденные к священному дереву соломенные куклы с изображением Путина. Это вызвало недовольство священнослужителей.
Служитель храма Акаги у станции Шин-Матсудо обнаружил куклу с лицом Путина и двумя гвоздями — в районе головы и груди — прикрепленную к дереву. Он обратился в полицию, впоследствии куклу сожгли, предварительно окропив солью и саке.

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