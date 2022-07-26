“Время крупным планом”

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danilov 26 Июля 2022 в 16:38:00
Это фото памятника Назарбаеву после того, как протестующие снесли его во время январских событий в Талдыкоргане. Вот что о нем пишет автор Сандугаш Дуйсенова: “Фотография символизирует конец эпохи Назарбаева как лидера автократической страны. По сути, это редкий случай, когда икона культа личности застала как установку своего памятника, так и его крушение”.
В конкурсе представлены и другие работы со всей Центральной Азии. Чтобы проголосовать за понравившуюся работу, переходите по ссылке здесь https://mediafest.asia/Lens