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Культура
“Время крупным планом”
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danilov 26 Июля 2022 в 16:38:00
То самое фото журналистки Сандугаш Дуйсеновой номинировано на конкурс от MediaCAMP Fest в категории “Время крупным планом”.



Это фото памятника Назарбаеву после того, как протестующие снесли его во время январских событий в Талдыкоргане. Вот что о нем пишет автор Сандугаш Дуйсенова: “Фотография символизирует конец эпохи Назарбаева как лидера автократической страны. По сути, это редкий случай, когда икона культа личности застала как установку своего памятника, так и его крушение”.

В конкурсе представлены и другие работы со всей Центральной Азии. Чтобы проголосовать за понравившуюся работу, переходите по ссылке здесь https://mediafest.asia/Lens
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 26.07.2022 в 20:27:22   # 801086
Походу журналист радио которое несет свет и демокоатию....
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