Назарбаев принял участие в открытии новой мечети в Нур-Султане

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danilov 12 Августа 2022 в 16:14:09
В пятницу, 12 августа, в столице открылась новая мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие первый президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает «Казинформ».
«В эту священную пятницу мы открываем в нашей столице прекрасную мечеть. Это важное событие не только для нашей столицы, но и для всех наших жителей, мусульман», - сказал Нурсултан Назарбаев.
По словам первого президента, за годы независимости в столице было построено много религиозных сооружений.
«С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года я заложил первый кирпичик этой мечети. Со мной был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Мы молимся за то, чтобы Аллах нас благословил и независимое наше государство процветало», - добавил Назарбаев.
Площадь земельного участка, на котором расположена новая мечеть, составляет 10 га. Общая площадь здания - 68 062 квадратных метра. Высота большого купола 83,2 метра, диаметр 62 метра. Мечеть имеет четыре минарета, высота которых составляет 130 метров.
На подземном этаже мечети расположены банкетный зал на 440 мест, закрытая автостоянка на 405 мест, вестибюль, уборная, место для технических и ритуальных служб, место для жертвоприношения и другие помещения.
На первом и втором этажах помимо мест для молитвы расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, зал для чтения Корана, телестудия, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения.
Общая вместимость мечети составляет 235 000 человек - такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно.
Около 200 000 человек помещается на открытых пространствах мечети:
1) 30 тыс. человек в районе подиума и сцены;
2) 170 тыс. человек могут молиться одновременно во дворе мечети.
35 тыс. человек - внутри мечети:
1) 30 тыс. человек на местах, предназначенных для мужчин;
2) 5 тыс. человек на местах, предназначенных для женщин.
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