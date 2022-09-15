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Культура
Папа в калпаке
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danilov 15 Сентября 2022 в 14:56:56
В Нур-Султане проходит 7-й съезд лидеров мировых и традиционных религий. Там Франциск встретился с монахами из Кыргызстана. Они подарили ему калпак с вышитыми флагами Кыргызстана и Ватикана.

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  Skype 15.09.2022 в 21:10:40   # 803011
Киргизы проворные ребята
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  старик 15.09.2022 в 23:50:44   # 803021
Киргизам снизойдет высшее благоволение.
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