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Папа в калпаке
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danilov 15 Сентября 2022 в 14:56:56
В Нур-Султане проходит 7-й съезд лидеров мировых и традиционных религий. Там Франциск встретился с монахами из Кыргызстана. Они подарили ему калпак с вышитыми флагами Кыргызстана и Ватикана.
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15.09.2022 в 21:10:40
# 803011
Киргизы проворные ребята
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старик
15.09.2022 в 23:50:44
# 803021
Киргизам снизойдет высшее благоволение.
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