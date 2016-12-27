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Культура
До 27 тысяч новых терминов появится в казахском языке
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danilov 27 Декабря 2016 в 12:20:01
В Центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялось очередное заседание Республиканского совета «Мирас» под председательством депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, партийного куратора по направлению «Единство и согласие» предвыборной программы партии Маулена Ашимбаева, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу партии.

На заседании обсуждены промежуточные итоги работы республиканских ономастической и терминологической комиссий, созданных при Правительстве РК, а также подведены итоги деятельности совета «Мирас» в 2016 году и намечены планы на следующий год. Вице-министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова отметила, что по республике было переименовано 1348 населенных пунктов, 6 городов, 1305 учреждений образования, культуры и спорта, 7958 названий улиц и проспектов. До 2011 года количество утвержденных терминов составило порядка 10 тысяч, в 2015 году утверждено 3 тысячи терминов, в этом году - более 5 тысяч.

Общее количество терминов, утвержденных комиссией, составило 18 тысяч, в настоящее время, в рамках государственной программы, планируется довести это число до 27 тысяч терминов. - Практика переименования населенных пунктов, улиц, в целом географических объектов, началась в Казахстане с самого момента обретения независимости. Это общий процесс для всего постсоветского пространства, и Казахстан в данном случае не уникален, - сказала она.

Публицист, культуровед Серик Ергали отметил, что в Казахстане нужно создать Институт терминологии. - Данный институт должен заработать при лингвистических центрах и кафедрах. Главной задачей его станет выработка предложений и инициатив по развитию терминологии, как науки, - сказал он.

Также предлагалось провести инвентаризацию и полную опись объектов, требующих переименования по всем регионам. В первую очередь должны подвергаться переименованию объекты, отражающие советскую идеологию (советизмы) и дореволюционный идеологический субстрат. По мнению экспертов, необходимо переименовать улицы, носящие имена «спорных» исторических личностей, что вызывает протест в обществе - Ленин, Мирзоян, Киров, Таран и других. Также предложено переименовать нейтрально-бытовые названия: Вокзальная, Дорожная, Угольная, Вагоноремонтная, Совхозная и другие.

При переименовании необходим учет этнических особенностей региона. Отмечалось, что целесообразно рассмотреть возможность внедрения названий в целом для таких объектов, как аэропорты, кварталы и дома, школы, больницы, стадионы, шоссе и другое. За рубежом, например, аэропорты часто носят имена исторических личностей, символизирующих страну - де Голль, Кеннеди и другое.

Также эксперты говорили о том, что сложившаяся практика присвоения названий домам и кварталам со стороны застройщиков бывает не всегда адекватна казахстанским реалиям, к примеру, Миланский квартал, Авеста, Бавария, Мисон, Семь бочек и другие.

Казинформ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.12.2016 в 12:30:22   # 569299
Quote:
За рубежом, например, аэропорты часто носят имена исторических личностей, символизирующих страну - де Голль, Кеннеди и другое.
Намек понятен.
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  Manitu 27.12.2016 в 12:39:36   # 569304
Думал уже всё утихло. А нет снова у кого то зудит в одном месте, и советское прошлое спать мешает. Достали уже своими переименованиями. Как будто после переименования улицы асфальт на ней сам вырастет.
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