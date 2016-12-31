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Культура
20 тысяч сербских болельщиков исполнили песню в память об ансамбле имени Александрова
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danilov 31 Декабря 2016 в 14:10:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 31.12.2016 в 14:33:06   # 570227
Снимаю шляпу! (Админ может добавить смайлика снимающего шляпы)
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  Софруджу 31.12.2016 в 15:34:53   # 570234
Так и не понял, что именно поют, но сербы в этом плане молодцы! Они уже пели всем стадионом "Катюшу" И плакат выбрасывали "Крым - Россия, Аляска - Россия, всё Россия, только Косово - Сербия"
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  Paramon 31.12.2016 в 17:50:01   # 570243
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