Не ходите, кыздар, в Африку…

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Гость 04 Января 2017 в 23:22:39
Когда я уезжала в Великобританию на учебу, моя мама строго сказала: «Ты можешь встречаться с кем угодно, но только не с индусами и неграми (мама в то время не отличалась особой политкорректностью и всех людей с темным цветом кожи называла одним словом). А замуж выйти, конечно, лучше за казаха».
Тогда я не придала особого значения ее пожеланиям, да и цели и задачи у меня были совсем другие.
Весь смысл ее слов я поняла гораздо позднее — когда мои подруги по группе в Facebook, объединившей казахстанок, живущих за рубежом, подверглись жесткому «троллингу» со стороны бывших соотечественников и, что еще более странно, соотечественниц. Причина? Им «не повезло» счастливо выйти замуж за иностранцев…
Особой агрессии и нападкам почему-то подвергаются казашки, окольцованные мужчинами с темным цветом кожи. Как справедливо заметила одна из пострадавших от вербальных оскорблений: «Казахи — такие расисты».
Хрупкая восточная красавица Жанар - из Шымкента. Выросла в строгой казахской семье, где соблюдали традиции и чтили старших. В 28 лет вышла замуж — по южным меркам поздно и… неудачно. Муж, потеряв работу, начал вымещать зло на ней: сначала оскорблять, а потом и бить. Родственники (во главе с матерью) говорили, что надо немного потерпеть, что сейчас кризис, вот найдет работу - и перестанет. Но муж не перестал. И Жанар, собрав остатки достоинства, ушла от него и подала на развод.
Ушла далеко (понимая, что так просто ее в покое не оставят): в Америку на учебу, использовав последние сбережения. Там, в Вашингтоне, на одной из студенческих вечеринок Жанар встретила Дэвида. Молодые люди сразу понравились друг другу, стали общаться. Вскоре она поняла, что у них много общего, похожие взгляды и принципы.
Случайно одно из их фото попало в Интернет… «Что тут началось! - рассказывает Жанар. - Родственники требовали от меня немедленного возвращения. А я всего-то и хотела забыть благодаря Дэвиду свой плохой опыт с мужем». После этого Жанар стала очень осторожной и предупредила всех заокеанских друзей: ни одна ее фотография не должна попасть в Сеть. Через полгода знакомства Дэвид сделал предложение, и Жанар... поняла, что не представляет своей дальнейшей жизни без него.
Они поженились, но родителям она так ничего и не сказала. После окончания учебы солгала, что ей предложили хорошую работу и она останется в Америке на какое-то время. Спустя два года у нее родился малыш, но семья в Шымкенте так ничего и не знает. Женщина разрывается между любовью к мужу и родителями. По ее словам, если отец узнает, то просто вычеркнет ее из жизни. Жанар боится порицания и неприятия собственной семьи. На вопрос «Может, все-таки стоит им рассказать всю правду?» она ответила: «Для них лучше муж-казах, избивающий меня, чем темнокожий зять».
Бывшая алматинка Маржан в совершенстве владеет несколькими языками, кроме русского и казахского: родители не пожалели денег на ее образование. Самодостаточная и успешная, она всегда пользовалась популярностью у мужчин. Вот и в Берлине, куда Маржан поехала на шестимесячную стажировку, она сразу понравилась британцу Стиву — его тоже привела в Германию стажировка. После завершения учебы девушка вернулась в Алматы, а Стив... приехал за ней в Казахстан.
Ее родители были счастливы, мама радовалась, что теперь будет чаще бывать в Лондоне. В итоге сыграли веселую свадьбу. И, поскольку Маржан всегда была активной не только в реальной, но и в виртуальной жизни, она безо всяких опасений выкладывала в Интернете фотографии, сначала — свадьбы, а потом и счастливой семейной жизни со Стивом. Вот они ужинают в мишленовском ресторане в Париже, вот встречают рассвет на Ибице, а здесь рыбачат на греческих островах…
Маржан не приходило в голову, что ее фото могут оскорбить чьи-то чувства.
Но именно так и произошло: ее подруга написала ей, что в какой-то закрытой казахстанской группе обсуждают ее, мужа, их образ жизни. Вначале она не придала этому значения: «тролли» всегда найдутся. Но, почитав комментарии под фотографиями, пришла в ужас.
Абсолютно незнакомые люди посылали ей проклятия - за то, что она замужем за иностранцем, что она «предала» Казахстан, и все в таком духе. А какой-то умник вообще призывал ее убить и его поддержали другие. Она пожаловалась на эту группу, ее заблокировали. Но Маржан никак не может забыть их страшные слова: она перестала выкладывать фотографии и вообще подумывает закрыть аккаунт...
Гульназ выросла в ауле. Ее отец рано умер, и, сколько она себя помнит — семья нуждалась. Выживали как могли, чтобы что-то заработать — продавали молоко. После школы Гульназ поступила в университет на грант (она всегда хорошо училась). Во время учебы начала носить хиджаб, решила посвятить себя служению Аллаху, и на втором курсе вышла замуж за 42-летнего женатого мужчину: ей внушили, что так она докажет крепость своей веры, «у пророка было четыре жены» и т. д. и т. п.
Все представления о браке, что были у нее до замужества, рассыпались под ударами кулака мужчины, «посланного ей свыше». После рождения сына она попробовала получить развод. Муж развод не давал, местный мулла был на его стороне. В конце концов она просто сбежала, как была, с сыном на руках и в домашних тапочках.
«Я весила тогда 47 килограммов, - вспоминает Гульназ. - При обычном весе в 64 кг». Поиски работы заняли очень много времени, а когда она наконец устроилась… «Начальник стал приставать с первого же дня. Противно вспоминать — мне пришлось спать с ним, чтобы не потерять работу. Ему было 60, мне — 22. До сих пор тошнит от себя самой!». Потом, перед аттестацией, начальник сказал ей: «Мы с друзьями идем сауну — ты с нами». Она отказалась и ее тут же уволили.
Гульназ сказала маме, что завалила аттестацию — та, естественно, не поверила: ее отличница-дочь не смогла ответить на вопросы по любимой специальности? Родственники поставили на «неудачнице» крест и стали знакомить со стариками: «Пусть хоть кто-нибудь тебя возьмет».
- Я уже хотела покончить с собой: удержал сын. И вот как-то подруга сказала мне, что ее знакомая уехала в Европу на заработки. Меня осенило: вот оно! Я продала все, что у меня было (а все — это полдомика за 900000 тг), и поехала. Вскоре в моей жизни появились люди, которые помогли мне с жильем и работой — просто так, без секса и взяток. Я узнала, что, оказывается, можно и так жить. Начала работать, уже через год вышла замуж, привезла сына… Сегодня у нас с Алексом крепкая семья, есть сын и есть дочь, скоро ждем третьего. При этом я работаю — сейчас жду подтверждения моего казахстанского диплома, это поможет мне занять лучшую должность. Я очень счастлива, хотя для родни я - «европейская валютная проститутка». Брат вообще считает меня «позором семьи», но от денег, которые я высылаю нашей маме, никогда не отказывается. А когда под моими фотографиями в Интернете пишут «шошқанын қойнында жатыр»… я говорю так, как научила меня моя любимая аже: «пусть слова глупых людей слушает твоя попа».
В последнее десятилетие с глубоким проникновением соцсетей в нашу жизнь мир стал... гораздо меньше. Теперь мы очень близко - не только к нашим друзьям, но и к некой агрессивно настроенной аудитории, где многие считают нормальным писать негативные комментарии на странице незнакомого человека, нисколько не заботясь о чувствах последнего.
Рассказанные выше три истории — это капля в море того негатива, который обрушивается сегодня на моих подруг - «иностранных жен».
...Да, о моем собственном замужестве. Я тоже вышла замуж в Лондоне — но за казаха, и не благодаря наставлениям матушки, а просто — это любовь!
Такая же, как у многих моих друзей, связавших себя узами счастливого интернационального-межконфессионального-«межрасового» брака.
Асель КАПИНА
http://www.ratel.kz/raw/ne_hodite_kyzdar_v_afriku
Комментарии, по рейтингу, по дате
Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось
(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))
И вот перед тем девушки не пишите такое!!!
Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!
Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)
А так если ушли то с миром!
Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!
Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!
Цитата: Polovec от 04.01.2017 23:42:39
Все девушки здесь вышеописанные были ранее замужем!
Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось
(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))
И вот перед тем девушки не пишите такое!!!
Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!
Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)
А так если ушли то с миром!
Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!
Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!
Все девушки здесь вышеописанные были ранее замужем!
Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось
(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))
И вот перед тем девушки не пишите такое!!!
Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!
Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)
А так если ушли то с миром!
Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!
Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!
Мне не очень понятен ваш основной тезис. Сумбурно всё.
Даже если в этой статье 50% правды и если провести параллель, то я всегда буду за Счастье своей дочери.
MишаМашкевич 05.01.2017 в 00:00:55 # 570797
Викторовна 05.01.2017 в 00:14:32 # 570798
Цитата: Викторовна от 05.01.2017 00:14:32
Кому какое дело, почему уехала или вышла замуж не за того . Вы жили в ее условиях ? Почему такая уверенность в собственной правоте ? Скучно в собственной жизни?
Кому какое дело, почему уехала или вышла замуж не за того . Вы жили в ее условиях ? Почему такая уверенность в собственной правоте ? Скучно в собственной жизни?
Тема для расистов и тролей
Цитата: decoder от 05.01.2017 00:22:05
Смотрю на это всё, как мы тут прозябаем, и кошки на душе скребут... Не хочется никуда уезжать но вынуждают людей, ибо наша жизнь и власть имущих это совершенно разные планеты...
Смотрю на это всё, как мы тут прозябаем, и кошки на душе скребут... Не хочется никуда уезжать но вынуждают людей, ибо наша жизнь и власть имущих это совершенно разные планеты...
Индейцы счастливы в своих резервациях. Чукчи счастливы в чуме. Каждому свое место. Счастливым можно быть в любом месте. Не надо искать где лучше. Надо делать вокруг себя лучше.
Хитрая жопа 05.01.2017 в 01:32:19 # 570806
P.S. Африканцев не принижаю, просто нетрадиционные для Казахстана точно ящетаю. Или ошибаюсь?
Я здесь родился, живу и умру здесь. И родную дочь не отдам за нигера или индуса. Че, темных казахов не хватает им? Езжайте в Жетысай, там темнее найдете. А если там бьют, значит мамаши ваши нихрена не учили по хозяйству. Чтоб жить в ауле девушка похозяйству уметь должна, а не сидеть с телефоном и себя чпокать!!! Келинка должна пройти курс молодого бойца в ауле, у деда с бабушкой. А не уезжать за бугор после свадьбы. Семья после таких роскошей не выдержит суровые испытания реальной жизни.
Хитрая жопа 05.01.2017 в 01:48:24 # 570809
Цитата: Dragon от 05.01.2017 01:38:27
Кому то где то чешется и куда то хочется - скатерти дорога!!!!
Я здесь родился, живу и умру здесь. И родную дочь не отдам за нигера или индуса. Че, темных казахов не хватает им? Езжайте в Жетысай, там темнее найдете. А если там бьют, значит мамаши ваши нихрена не учили по хозяйству. Чтоб жить в ауле девушка похозяйству уметь должна, а не сидеть с телефоном и себя чпокать!!! Келинка должна пройти курс молодого бойца в ауле, у деда с бабушкой. А не уезжать за бугор после свадьбы. Семья после таких роскошей не выдержит суровые испытания реальной жизни.
Кому то где то чешется и куда то хочется - скатерти дорога!!!!
Я здесь родился, живу и умру здесь. И родную дочь не отдам за нигера или индуса. Че, темных казахов не хватает им? Езжайте в Жетысай, там темнее найдете. А если там бьют, значит мамаши ваши нихрена не учили по хозяйству. Чтоб жить в ауле девушка похозяйству уметь должна, а не сидеть с телефоном и себя чпокать!!! Келинка должна пройти курс молодого бойца в ауле, у деда с бабушкой. А не уезжать за бугор после свадьбы. Семья после таких роскошей не выдержит суровые испытания реальной жизни.
Координальненько! Во взглягдах не откажешь. Шовиниститстенько. И вы думаете, что вы лучше других людей? Охо!!!
Я казах, внуки будут казахами тоже. И нехрен тут межрасовую дисскуссию разводить.
А этим шалавам валютным скажу, умрите там, нахрен, шоб ваши кости не касались родной земли.
Цитата: Polovec от 04.01.2017 23:42:39
Все девушки здесь вышеописанные были ранее замужем!
Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось
(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))
И вот перед тем девушки не пишите такое!!!
Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!
Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)
А так если ушли то с миром!
Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!
Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!
Все девушки здесь вышеописанные были ранее замужем!
Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось
(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))
И вот перед тем девушки не пишите такое!!!
Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!
Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)
А так если ушли то с миром!
Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!
Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!
Тут речь про менталитет, особенно южный, а не за национальность.