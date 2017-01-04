Не ходите, кыздар, в Африку…

Все девушки здесь вышеописанные были ранее замужем!Меж расовый? - Это интересно как у вас получилось(я сам лично не верю всяким подобным надписям так как не свидетель... но считаю большинство промывание мозгов или же поворот...(во всяких событиях прим. кто автор))И вот перед тем девушки не пишите такое!!!Т.к. за вас никто не подписывал потому что есть всякие законы!!!Если бил ваш муж это не означает что надо куда то убегать! (возможно есть ваше вмешательство этому)А так если ушли то с миром!Но то что вы так делаете (Қазақ қыздар бұл өте дұрыс емес себебі қазақ ұлтың жойып жібересіздер). Айып болмасын!Больше сюда не приходите! Надеюсь что это фэйковая статья!