Казахстанскую Барби раскритиковали за уят-фотосессию

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danilov 06 Января 2017 в 12:54:35
На фото девушка демонстрирует свои прелести, слегка прикрытые или, точнее сказать, подчеркнутые кусочками легчайшей ажурной ткани. Как это обыкновенно случается, снимки вызвали бурю негодования среди поборников нравственности.
Радетели за «моральный облик нации» в комментариях, среди прочего, сообщили Динаре, что на нее стыдно смотреть. Но подобные высказывания потонули в море одобрения со стороны многочисленных поклонников модели.
Не осталась в стороне и сама Динара. Один из снимков она предварила пространным обращением к «хейтерам». Внимание, орфография и пунктуация оригинала сохранены.
«Девочки наверное забыли что они по природе нежные существа.. откуда в вас столько желчи? Как же вы можете оставаться нежным созданием когда говорите такие слова что мужчина в шоке от такого будет. Столько ненависти в мою сторону, а ведь я вам ничего не сделала. Но конечно же, я знаю ответ) просто, счастья вам, любви и самодостаточности», — написала красавица.
К слову, Динара Рахимбаева известна также как «Казахстанская Барби» благодаря своей внешности.
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https://365info.kz/2017/01/kazahstanskuyu-barbi-raskritikovali-za-uyat-fotosessiyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 06.01.2017 в 13:06:20 # 571201
ну а вообще ЭТАЛОН для показа это , конеш
" «Ангелы» Victoria’s Secret "
декабрь ПАРИЖ 2016 , лучшее женское белье на телах САМЫХ красивых Моделей Мира
едридмадрид 06.01.2017 в 13:11:26 # 571202
«Ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима, 35 лет, 2 детей
Но выглядит девушка, действительно, не айс. Худощава, не аппетитна совершенно, и слишком бросаются в глаза ооочень "неудачные" брови и ресницы эти накладные, опостылели уже.
едридмадрид 06.01.2017 в 13:13:59 # 571204
«Ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, 35 лет, 2 детей
едридмадрид 06.01.2017 в 13:15:20 # 571205
«Ангел» Victoria’s Secret Лили Олдридж, 31 год, 1 ребенок
едридмадрид 06.01.2017 в 13:19:19 # 571207
«Ангел» Victoria’s Secret Лаис Рибейро, 26 лет, 1 ребенок
едридмадрид 06.01.2017 в 13:24:16 # 571208
Последние лет 15 именно империя Victoria’s Secret формирует стандарты женской красоты. В этом году Жасмин Туск стала новым "ангелом".
Именно ей выпала честь продемонстрировать драгоценный Fantasy Bra — бюстгальтер ручной работы из бриллиантов и изумрудов стоимостью
3 (ТРИ) миллиона долларов
едридмадрид 06.01.2017 в 13:33:02 # 571213
и конеш куда же без Наших ,
встречайте 30-летняя российская модель Ирина Шейк впервые показала округлившийся животик на шоу и тем самым подтвердила слухи о своей беременности. Ее возлюбленный - 41-летний актер Брэдли Купер.
едридмадрид 06.01.2017 в 13:46:45 # 571217
так вот там , как говорится кто не на последних ролях )))
Модель Джиджи Хадид - американская модель, телеведущая, звезда "Инстаграма", в общем, IT-girl
кстати -Роль падшего ангела досталась американской модели Джиджи Хадид (Gigi Hadid).
Её наряд признали самым откровенным
едридмадрид 06.01.2017 в 13:54:15 # 571219
решайте и сравнивайте сами , есть эталоны мировой моды и красоты
Кендалл Дженнер, Лю Вэнь, Изабель Гулар, Барбара Фиальо и другие модели
Слева направо: модели Адриана Лима, Лили Дональдсон, Алессандра Амброзио, Тейлор Хилл и Марта Хант
Zhycie est 06.01.2017 в 13:59:00 # 571224
Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:00:31 # 571225
едридмадрид 06.01.2017 в 14:01:33 # 571226
Цитата: Zhycie est от 06.01.2017 13:59:00
Наряд Джиджи самый откровенный, так как прятать ей нечего))
Наряд Джиджи самый откровенный, так как прятать ей нечего))
ты из той категории ,
где " тема сисек не раскрыта "
Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.
Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетита
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
едридмадрид 06.01.2017 в 14:10:31 # 571229
Цитата: Денис222 от 06.01.2017 14:07:03
Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк! Здесь тема сисек не раскрыта...
Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.
Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетита
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк! Здесь тема сисек не раскрыта...
Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.
Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетита
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
жди сегодня пятница ,
вот там, вернее здесь накидают тебе сисек
Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:15:21 # 571232
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
накидайте Денису сегодня в "пятницу" больших девушек
Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:22:28 # 571233
Лично мне - обычная баба с молодым телом и скорее всего с силиконовыми сиськами. Моя жена в 100 раз лучше выглядит.
danilov 06.01.2017 в 14:23:21 # 571234
едридмадрид 06.01.2017 в 14:25:25 # 571236
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
я раньше предлагал , лучше меньше , но лучше
и вообще ,
предлагаю Горячую Десятку от местного сайта
Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:33:47 # 571240
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
danilov ну как ты мог?! Народ с утра уже тему ищет!
Цитата: Карл Зайцев от 06.01.2017 14:15:21
Quote:
накидайте Денису сегодня в "пятницу" больших девушек
Quote:
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
накидайте Денису сегодня в "пятницу" больших девушек
ждал что то похожее...
Едридмадриду отдельный респект! Те девочки, что ты выложил каждую и по многу раз
едридмадрид 06.01.2017 в 14:38:39 # 571245
Цитата: Sr. Leonsio от 06.01.2017 14:33:47
danilov ну как ты мог?! Народ с утра уже тему ищет!
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
danilov ну как ты мог?! Народ с утра уже тему ищет!
по заявкам Модератора -Danilova
песня
" Еще не вечер, еще не вечер,
Еще светла дорога и ясны глаза.
Еще не вечер, еще не вечер,
.....Еще не вечер, еще не вечер,
Еще в запасе время есть у нас с тобой.
Еще не вечер, еще не вечер,
Еще открыты двери надежде и доверью.
..
Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:54:40 # 571249
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
Шеф, а для еженедельной подборки картинок, картинкоф набралось?)
Цитата: Xrustalka от 06.01.2017 15:02:01Так ведь эти картинки без тех, других, не очень то и радуют.
Шеф, а для еженедельной подборки картинок, картинкоф набралось?)
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
Шеф, а для еженедельной подборки картинок, картинкоф набралось?)