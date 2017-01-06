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Культура
Казахстанскую Барби раскритиковали за уят-фотосессию
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danilov 06 Января 2017 в 12:54:35
Казахстанская модель Динара Рахимбаева опубликовала в своем Instagram снимки с фотосессии для рекламы нижнего белья.



На фото девушка демонстрирует свои прелести, слегка прикрытые или, точнее сказать, подчеркнутые кусочками легчайшей ажурной ткани. Как это обыкновенно случается, снимки вызвали бурю негодования среди поборников нравственности.



Радетели за «моральный облик нации» в комментариях, среди прочего, сообщили Динаре, что на нее стыдно смотреть. Но подобные высказывания потонули в море одобрения со стороны многочисленных поклонников модели.

Не осталась в стороне и сама Динара. Один из снимков она предварила пространным обращением к «хейтерам». Внимание, орфография и пунктуация оригинала сохранены.

«Девочки наверное забыли что они по природе нежные существа.. откуда в вас столько желчи? Как же вы можете оставаться нежным созданием когда говорите такие слова что мужчина в шоке от такого будет. Столько ненависти в мою сторону, а ведь я вам ничего не сделала. Но конечно же, я знаю ответ) просто, счастья вам, любви и самодостаточности», — написала красавица.

К слову, Динара Рахимбаева известна также как «Казахстанская Барби» благодаря своей внешности.


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https://365info.kz/2017/01/kazahstanskuyu-barbi-raskritikovali-za-uyat-fotosessiyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 06.01.2017 в 13:06:20   # 571201
хочет ,пусть пробует

ну а вообще ЭТАЛОН для показа это , конеш

" «Ангелы» Victoria’s Secret "



декабрь ПАРИЖ 2016 , лучшее женское белье на телах САМЫХ красивых Моделей Мира
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:11:26   # 571202
там же , смотрим и наслаждаемся , САМАЯ ,САМАЯ



«Ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима, 35 лет, 2 детей
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  Xrustalka 06.01.2017 в 13:13:53   # 571203
Ничего не хочу сказать, это ее личное дело, пусть вытворяет, что хочет.
Но выглядит девушка, действительно, не айс. Худощава, не аппетитна совершенно, и слишком бросаются в глаза ооочень "неудачные" брови и ресницы эти накладные, опостылели уже.
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:13:59   # 571204


«Ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, 35 лет, 2 детей
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:15:20   # 571205


«Ангел» Victoria’s Secret Лили Олдридж, 31 год, 1 ребенок
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:19:19   # 571207


«Ангел» Victoria’s Secret Лаис Рибейро, 26 лет, 1 ребенок
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:24:16   # 571208




Последние лет 15 именно империя Victoria’s Secret формирует стандарты женской красоты. В этом году Жасмин Туск стала новым "ангелом".

Именно ей выпала честь продемонстрировать драгоценный Fantasy Bra — бюстгальтер ручной работы из бриллиантов и изумрудов стоимостью
3 (ТРИ) миллиона долларов


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  Dior 06.01.2017 в 13:27:55   # 571209
Дохлая и стремная.
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:33:02   # 571213


и конеш куда же без Наших ,
встречайте 30-летняя российская модель Ирина Шейк впервые показала округлившийся животик на шоу и тем самым подтвердила слухи о своей беременности. Ее возлюбленный - 41-летний актер Брэдли Купер.

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  Лялька 06.01.2017 в 13:46:13   # 571216
аааа... по фиг...
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:46:45   # 571217
тут так казахстанка про " Instagram " вспомнила,

так вот там , как говорится кто не на последних ролях )))





Модель Джиджи Хадид - американская модель, телеведущая, звезда "Инстаграма", в общем, IT-girl

кстати -Роль падшего ангела досталась американской модели Джиджи Хадид (Gigi Hadid).
Её наряд признали самым откровенным
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  едридмадрид 06.01.2017 в 13:54:15   # 571219
по поводу худобы и прочего ,
решайте и сравнивайте сами , есть эталоны мировой моды и красоты



Кендалл Дженнер, Лю Вэнь, Изабель Гулар, Барбара Фиальо и другие модели



Слева направо: модели Адриана Лима, Лили Дональдсон, Алессандра Амброзио, Тейлор Хилл и Марта Хант

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  Zhycie est 06.01.2017 в 13:59:00   # 571224
Наряд Джиджи самый откровенный, так как прятать ей нечего))
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  Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:00:31   # 571225
форма лица у нее симпатичная. немного откормить и хороша будет. ну и столько косметики не надо кочнено
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  едридмадрид 06.01.2017 в 14:01:33   # 571226
Цитата: Zhycie est от 06.01.2017 13:59:00
Наряд Джиджи самый откровенный, так как прятать ей нечего))


ты из той категории ,
где " тема сисек не раскрыта "
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  Денис222 06.01.2017 в 14:07:03   # 571228
Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк! Здесь тема сисек не раскрыта...
Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.
Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетита
Мне по кайфу пышнотелые барышни...
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  едридмадрид 06.01.2017 в 14:10:31   # 571229
Цитата: Денис222 от 06.01.2017 14:07:03
Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк! Здесь тема сисек не раскрыта...
Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.
Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетита
Мне по кайфу пышнотелые барышни...


жди сегодня пятница ,

вот там, вернее здесь накидают тебе сисек
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  Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:15:21   # 571232
Quote:
Мне по кайфу пышнотелые барышни...

накидайте Денису сегодня в "пятницу" больших девушек
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  Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:22:28   # 571233
Нашли тему для обсуждения. Больше поговорить не о чем. Хочет голой фоткаться - ее право, хочет спать с кем хочет - тоже ее право. Она зарабатывает своим молодым и пока еще красивым телом. Моралисты и нравственники пусть за своими женщинами следят и занимаются общественно полезными делами. Народ позорит не она, а те кто харкается на тротуарах, мусорит где вздумает, ездит без соблюдения ПДД, бухает как свинья и создает непонятные указы для блага народа.

Лично мне - обычная баба с молодым телом и скорее всего с силиконовыми сиськами. Моя жена в 100 раз лучше выглядит.
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  danilov 06.01.2017 в 14:23:21   # 571234
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(
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  едридмадрид 06.01.2017 в 14:25:25   # 571236
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(


я раньше предлагал , лучше меньше , но лучше
и вообще ,
предлагаю Горячую Десятку от местного сайта
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  Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:33:47   # 571240
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(


danilov ну как ты мог?! Народ с утра уже тему ищет!
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  Денис222 06.01.2017 в 14:36:09   # 571243
Цитата: Карл Зайцев от 06.01.2017 14:15:21
Quote:
Мне по кайфу пышнотелые барышни...

накидайте Денису сегодня в "пятницу" больших девушек

ждал что то похожее...

Едридмадриду отдельный респект! Те девочки, что ты выложил каждую и по многу раз
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  едридмадрид 06.01.2017 в 14:38:39   # 571245
Цитата: Sr. Leonsio от 06.01.2017 14:33:47
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(


danilov ну как ты мог?! Народ с утра уже тему ищет!


по заявкам Модератора -Danilova

песня
" Еще не вечер, еще не вечер,
Еще светла дорога и ясны глаза.
Еще не вечер, еще не вечер,
.....Еще не вечер, еще не вечер,
Еще в запасе время есть у нас с тобой.
Еще не вечер, еще не вечер,
Еще открыты двери надежде и доверью.

..

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  Карл Зайцев 06.01.2017 в 14:54:40   # 571249
как постоянный участник выражаю глубокую озабоченность в связи отсутствием пятничных подборок
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  babygirl 06.01.2017 в 15:02:01   # 571250
По мне так вполне хорошая фигура. Лицо да перестаралась, слишком кукольное, под шаблон загнала себя.
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  Xrustalka 06.01.2017 в 15:02:01   # 571251
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(

Шеф, а для еженедельной подборки картинок, картинкоф набралось?)
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  UgO 06.01.2017 в 15:13:24   # 571252
Да на что там смотреть? Кожа да кости
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  Manitu 06.01.2017 в 15:15:32   # 571253
Конечно, лучше когда есть чем потрясти, а не погреметь, но и у неё как бы не всё так уж плохо. И вообще, на вопрос какие женщины Вам больше нравятся блондинки, или брюнетки, полные или худые, настоящий мужчина всегда ответит: ДА!
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  Manitu 06.01.2017 в 15:18:44   # 571256
Цитата: Xrustalka от 06.01.2017 15:02:01
Цитата: danilov от 06.01.2017 14:23:21
у меня для вас плохие новости, подборка ещё не набралась для пятницы =(

Шеф, а для еженедельной подборки картинок, картинкоф набралось?)
Так ведь эти картинки без тех, других, не очень то и радуют.
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