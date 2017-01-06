Казахстанскую Барби раскритиковали за уят-фотосессию

Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк! Здесь тема сисек не раскрыта...Насчет её национальности ничего не скажу, не мне судить.Но раз оголилась, то думаю имею право сказать о фигурке... мне честно говоря хочется её покормить, не вызывает аппетитаМне по кайфу пышнотелые барышни...