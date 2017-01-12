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Культура
Сегодня 105 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Конаева
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danilov 12 Января 2017 в 17:15:15
Динмухамед Ахмедович Кунаев родился 12 января 1912 года в городе Верный (Алматы) в семье обычных работников. Д.А.Кунаев известен в мире, как крупный политический деятель, трижды Герой Социалистического Труда. Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР. Он внес огромный вклад в развитие Казахстана и был преданным своей стране человеком.

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  bozon house 12.01.2017 в 17:23:18   # 572885
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  ka3ax001 12.01.2017 в 17:52:08   # 572900
Халықтың нағыз жанашыры, қазақ үшін еренбей еңбек еткен біртуар азамат! Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, мекені жəннаттан болсын!

Великий человек! Настоящий лидер своего народа! Нашим чинушам до него как до луны. ИМХО.
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  Свомпи 12.01.2017 в 18:25:26   # 572911
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  Mustang 12.01.2017 в 19:39:00   # 572920
А ещё сегодня день рождение Королёва!

12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.
В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.
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  TATARIN7 12.01.2017 в 20:22:29   # 572928
100 научных трудов голова мужик, не то что сегодняшние типа ученые, книжки хренишки пишут типа ученые, а наука на месте стоит, куда не плюнь в доцента попадешь
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  МишкаНаСевер 12.01.2017 в 20:56:43   # 572933
Цитата: Mustang от 12.01.2017 19:39:00
А ещё сегодня день рождение Королёва!

12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.
В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.


а еще день рождения Курчатова!

В 1943 году Государственный Комитет Обороны принимает решение об организации лаборатории для изучения атомной энергии. Руководителем назначается Курчатов. Под его руководством созданы: в 1944 году — первый советский циклотрон; в 1949 и 1953 годах — атомная и термоядерные бомбы; в 1954 построена первая в мире атомная электростанция. Курчатов приложил много сил к созданию крупнейшей на то время и первой советской термоядерной исследовательской установки «Огра-1». В 1953–1959 годах вместе с академиком А.П. Александровым он руководил научными работами по созданию первого в мире атомного ледокола «Ленин».
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