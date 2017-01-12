Сегодня 105 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Конаева

А ещё сегодня день рождение Королёва!12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.