Сегодня 105 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Конаева

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danilov 12 Января 2017 в 17:15:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.01.2017 в 17:23:18 # 572885
http://rus.azattyq.org/a/dinmukhamed_kunaev_/1875988.html
Великий человек! Настоящий лидер своего народа! Нашим чинушам до него как до луны. ИМХО.
Цитата: bozon house от 12.01.2017 17:23:18
В тему, много букав, но заслуживает внимания.
http://rus.azattyq.org/a/dinmukhamed_kunaev_/1875988.html
В тему, много букав, но заслуживает внимания.
http://rus.azattyq.org/a/dinmukhamed_kunaev_/1875988.html
Очень хорошая и позновательная статья
12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.
В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.
МишкаНаСевер 12.01.2017 в 20:56:43 # 572933
Цитата: Mustang от 12.01.2017 19:39:00
А ещё сегодня день рождение Королёва!
12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.
В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.
А ещё сегодня день рождение Королёва!
12 января день рождения основоположника российской космонавтики, конструктора Сергея Павловича Королёва.
В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.
а еще день рождения Курчатова!
В 1943 году Государственный Комитет Обороны принимает решение об организации лаборатории для изучения атомной энергии. Руководителем назначается Курчатов. Под его руководством созданы: в 1944 году — первый советский циклотрон; в 1949 и 1953 годах — атомная и термоядерные бомбы; в 1954 построена первая в мире атомная электростанция. Курчатов приложил много сил к созданию крупнейшей на то время и первой советской термоядерной исследовательской установки «Огра-1». В 1953–1959 годах вместе с академиком А.П. Александровым он руководил научными работами по созданию первого в мире атомного ледокола «Ленин».