ПиКей | PK

danilov 26 Января 2017 в 23:02:17
ПиКей, что в переводе означает «пьяный» - прозвище, которое получил инопланетянин, прилетевший на нашу Землю, чтобы её исследовать. На его планете – никто никогда не врёт, но на нашей - дела обстоят иначе. В первый же день, у него крадут пульт управления, который был единственным связующим звеном между ним и его родной планетой. Отчаявшийся в поисках пришелец, взывает к Богу и просит помочь ему вернуться домой. Но так и не получив ответа, он решает, что не был услышан своим Создателем и уже пора самому отправиться к нему. Весьма необычное поведение для землянина замечает телерепортёр Джаггу. Узнав его историю, девушка решается помочь бедолаге, тем более, что за время пребывания на Земле, он не только успел изменить убеждения и взгляды людей на правду, но и нажить врага в лице так называемого «менеджера» Бога – Тапасви-джи…
IMDb: 8,5/10 from 53 554 users
Страна: Индия
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