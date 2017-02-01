Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
Канадские студенты нашли интересное применение казахстанскому флагу.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 01 Февраля 2017 в 14:17:27
Канадские студенты начали активно использовать эмодзи с казахстанским флагом в своих переписках. По их словам, он отлично иллюстрирует ситуацию, когда в разговоре ничего не понятно, сообщает NUR.KZ со ссылкой на студенческую газету Gateway.

Редакции студенческой газеты университета Альберта выбрала казахстанский флаг "Эмодзи недели".

Как пишет издание, Казахстан - самый северный из всех "станов" и является "авторитарной военной державой, о которой вы никогда не слышали".

"Это самая сильная из пяти наций центральной Азии. Их флаг красивый, небесно-голубого цвета с золотым солнцем над парящим степным орлом и орнаментом на краю полотна. Я уверен, вы ничего об этом не знали. В общем-то, как и я, пока я не забил это все в Google только что", - пишет автор.

Именно поэтому, по мнению издания, казахстанский флаг отлично подходит для разговоров, когда ничего непонятно. Использовать эмодзи с казахстанским флагом нужно тогда, когда собеседник говорит о чем-то совершенно незнакомом.

В качестве примера издание приводит следующую ситуацию.

"Допустим, вы написали своему другу о его последнем произведении современного искусства. В ответ он совсем погрузился в тему, и вы уже не понимаете, о чем идет речь. Вместо того, чтобы написать что-то невнятное, а потом смущаться, отправьте им казахстанский флаг. Тогда они поймут, что начали говорить на казахском, и предмет разговора вам абсолютно непонятен", - дает советы по применению эмодзи издание.

Источник: nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 01.02.2017 в 14:34:24   # 577565
Отличная мысль! Буду использовать вместо этого или этого или этого
поощрить | покарать (1)
  Manitu 01.02.2017 в 14:42:48   # 577568
А давайте в знак ответной дружбы с канадским народом, использовать в подобных случаях флаг Канады. Думаю, админу не сложно будет добавить его в смайлики.
поощрить (5) | покарать
  Mikado 01.02.2017 в 14:54:52   # 577573
Цитата: Manitu от 01.02.2017 14:42:48
А давайте в знак ответной дружбы с канадским народом, использовать в подобных случаях флаг Канады. Думаю, админу не сложно будет добавить его в смайлики.


поощрить | покарать
  Polovec 01.02.2017 в 14:56:29   # 577575
Особенно канадский флаг на что то похож.
поощрить (1) | покарать
  Ильф 01.02.2017 в 15:13:01   # 577587
поощрить | покарать
  arhar 01.02.2017 в 15:33:38   # 577595
переспал с соседкой, впечатления
поощрить (2) | покарать
  veterinar 01.02.2017 в 15:38:10   # 577598
поощрить (2) | покарать
  arhar 01.02.2017 в 15:45:35   # 577600
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь