Канадские студенты нашли интересное применение казахстанскому флагу.

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Гоги80 01 Февраля 2017 в 14:17:27
Редакции студенческой газеты университета Альберта выбрала казахстанский флаг "Эмодзи недели".
Как пишет издание, Казахстан - самый северный из всех "станов" и является "авторитарной военной державой, о которой вы никогда не слышали".
"Это самая сильная из пяти наций центральной Азии. Их флаг красивый, небесно-голубого цвета с золотым солнцем над парящим степным орлом и орнаментом на краю полотна. Я уверен, вы ничего об этом не знали. В общем-то, как и я, пока я не забил это все в Google только что", - пишет автор.
Именно поэтому, по мнению издания, казахстанский флаг отлично подходит для разговоров, когда ничего непонятно. Использовать эмодзи с казахстанским флагом нужно тогда, когда собеседник говорит о чем-то совершенно незнакомом.
В качестве примера издание приводит следующую ситуацию.
"Допустим, вы написали своему другу о его последнем произведении современного искусства. В ответ он совсем погрузился в тему, и вы уже не понимаете, о чем идет речь. Вместо того, чтобы написать что-то невнятное, а потом смущаться, отправьте им казахстанский флаг. Тогда они поймут, что начали говорить на казахском, и предмет разговора вам абсолютно непонятен", - дает советы по применению эмодзи издание.
Источник: nur.kz
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Цитата: Manitu от 01.02.2017 14:42:48
А давайте в знак ответной дружбы с канадским народом, использовать в подобных случаях флаг Канады. Думаю, админу не сложно будет добавить его в смайлики.
А давайте в знак ответной дружбы с канадским народом, использовать в подобных случаях флаг Канады. Думаю, админу не сложно будет добавить его в смайлики.