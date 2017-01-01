Руководство Индии решило отказаться от английского

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danilov 19 Апреля 2017 в 12:10:09
В настоящее время абсолютное большинство высокопоставленных чиновников – в федеральном центре и в штатах – публично выступают на английском, передает ТАСС
По мнению местных СМИ, определенные послабления могут делаться лишь для тех, кто не владеет этим языком.
Требования пользоваться хинди выдвинуты не только чиновникам. Так, национальному авиаперевозчику Air India рекомендовано использовать хинди в своих билетах.
После объявления о независимости в 1947 году планировалось, что полный переход на хини в бывшей британской колонии состоится к середине 1960-х годов, но по факту английский язык к тому времени уже превратился в язык политической элиты, бизнеса и науки. Английский остается государственным языком в стране.
На хинди большинство говорит в девяти из 29 индийских штатах, а также в Национальной столичной территории Дели, всего же родным хинди с диалектами считают более 40% индийского населения. В двух десятках штатов официально приняты свои национальные языки: в Махараштре говорят на маратхи, в Тамилнаде - на тамили, в Гоа - на конкани.
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