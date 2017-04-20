Назарбаев высказался о бородах и черных одеяниях

Лично меня тошнит от бородатых. Это ж выглядит отвратительно. Ассоциации с козлом. Еще борода кривая,косая торчит в разные стороны фу прямь. Сразу задаюсь вопросом, как такие кушают. Бедная жена, наверное у неё аппетит пропадает.