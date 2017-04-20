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Культура
Индийский фотограф изобразил животных так, что их хочется забрать из приюта
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Askar 20 Апреля 2017 в 11:59:18
Домашний питомец - это большая ответственность. Такой шаг меняет жизнь не только человека, но и животного. Особенно, если последнего забрали из приюта. Теоретически, в мире полно людей, готовых обзавестись такими любимцами, однако большинство из них надо "подтолкнуть". Именно это и сделал индийский фотограф Амол Джадхав, создав очень оригинальную социальную рекламу. TengriMIX предлагает вам взглянуть на его снимки, которые покоряют своей гениальной идеей и изящностью исполнения. Браво!

По заказу местной организации Джадхав отснял серию плакатов, призывающих жителей Индии брать животных из приютов. Издали его фотографии напоминают обычные иллюстрации зверей, и только подойдя к постерам ближе, можно увидеть, что на самом деле это на них изображены люди.

Фотограф добился эффекта оптической иллюзии, используя контраст света и тени. Пустое пространство между героями плакатов по форме напоминает животное. Какое? Попытайтесь разглядеть.





Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 20.04.2017 в 12:14:08   # 597495
Красивые фото
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  Mitis Grek 20.04.2017 в 12:41:32   # 597507
Гений!
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  DrAnDuLeT 20.04.2017 в 13:22:45   # 597522
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  Teamline 20.04.2017 в 13:45:14   # 597530
прищурите глаза так чётче!
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  12АТП2 20.04.2017 в 14:01:38   # 597534
увидел животных на фото с 5 попытки)))
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  332-712 20.04.2017 в 14:05:29   # 597537
мне на первой заяц видится. ну или кролик
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