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Индийский фотограф изобразил животных так, что их хочется забрать из приюта
Askar 20 Апреля 2017 в 11:59:18
Домашний питомец - это большая ответственность. Такой шаг меняет жизнь не только человека, но и животного. Особенно, если последнего забрали из приюта. Теоретически, в мире полно людей, готовых обзавестись такими любимцами, однако большинство из них надо "подтолкнуть". Именно это и сделал индийский фотограф Амол Джадхав, создав очень оригинальную социальную рекламу. TengriMIX предлагает вам взглянуть на его снимки, которые покоряют своей гениальной идеей и изящностью исполнения. Браво!
По заказу местной организации Джадхав отснял серию плакатов, призывающих жителей Индии брать животных из приютов. Издали его фотографии напоминают обычные иллюстрации зверей, и только подойдя к постерам ближе, можно увидеть, что на самом деле это на них изображены люди.
Фотограф добился эффекта оптической иллюзии, используя контраст света и тени. Пустое пространство между героями плакатов по форме напоминает животное. Какое? Попытайтесь разглядеть.
Красивые фото
Гений!
прищурите глаза так чётче!
увидел животных на фото с 5 попытки)))
мне на первой заяц видится. ну или кролик