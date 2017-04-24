Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
В Казахстане планируют изменить перевод многих слов на казахский язык
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 24 Апреля 2017 в 19:44:27
Портал казахской терминологии "Терминком.кз" пересмотрел перевод ряда терминов на казахский язык, так как, отмечает портал, госязык за последний десятилетия испытал острый "терминологический" голод, сообщает NUR.KZ.

Об этом рассказывается в видео на канале Youtube.

За последние три года терминологическая комиссия Казахстана утвердила более 8 тысяч новых терминов.

Однако не все термины были восприняты обществом позитивно.

Сайт привел в качестве примера популярные переводы слов, используемые в обществе, а также переводы, утвержденные "Терминкомом".


Скриншот видео Qazaqstan Today

Кроме того, некоторым терминам, переведенным на казахский язык, были возвращены международные названия.



Многие переводы пока не прижились в языке. Среди них переводы таких слов, как "носки", "компас", "глазок", брелок" и "схема".



В этом году планируется пересмотреть еще ряд терминов, в том числе слов "процент", "гимн", "лауреат".





https://www.nur.kz/1474507-v-kazakhstane-izmenyat-perevod-mnogikh-s.html#
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 24.04.2017 в 20:46:02   # 598539
Неужели сундук кюев в отставку отправили! Еще бы сымтетiк на покой ушел-бы!
поощрить (1) | покарать
  Риана 24.04.2017 в 20:50:49   # 598541
Больше в стране проблем нет???? Полезным занялись бы!
поощрить (3) | покарать
  Den 24.04.2017 в 20:58:15   # 598543
Вот заняться нечем
поощрить | покарать
  12АТП2 24.04.2017 в 21:15:15   # 598547
Балкон - Кылтима.....бля))) ахахах че за х...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь