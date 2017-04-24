В Казахстане планируют изменить перевод многих слов на казахский язык

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Гость 24 Апреля 2017 в 19:44:27
Об этом рассказывается в видео на канале Youtube.
За последние три года терминологическая комиссия Казахстана утвердила более 8 тысяч новых терминов.
Однако не все термины были восприняты обществом позитивно.
Сайт привел в качестве примера популярные переводы слов, используемые в обществе, а также переводы, утвержденные "Терминкомом".
Скриншот видео Qazaqstan Today
Кроме того, некоторым терминам, переведенным на казахский язык, были возвращены международные названия.
Многие переводы пока не прижились в языке. Среди них переводы таких слов, как "носки", "компас", "глазок", брелок" и "схема".
В этом году планируется пересмотреть еще ряд терминов, в том числе слов "процент", "гимн", "лауреат".
https://www.nur.kz/1474507-v-kazakhstane-izmenyat-perevod-mnogikh-s.html#
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