Казахская интеллигенция против перехода на латиницу

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Гость 28 Апреля 2017 в 10:39:18
«Так как тема перехода на латинский шрифт вновь актуальна, мы посчитали нужным опубликовать это письмо, которое было в феврале 2013 года адресовано президенту НАЗАРБАЕВУ, премьер-министру и депутатам.
«На латиницу перейдет весь Казахстан, все СМИ, представители всех национальностей или только казахский язык? Если бы вся республика имела цель перейти на нее, то мы бы и не писали такое письмо. Но перевести на латиницу хотят только государственный язык, который, по сути, таковым не является. Не будет ли это угрозой целостности страны? Во-первых, до этого дня в стране миллионы книг и научных трудов по истории, культуре были опубликованы на кириллице. И молодое поколение, перейдя на латиницу, не будет иметь возможности прочитать все эти труды.
Всем известно, с какими сложностями столкнулись при переходе на латиницу в Азербайджане и Узбекистане. К примеру, в Узбекистане газеты выходившие тиражом около 100 тысяч экземпляров, резко сократили тираж до 3000-5000, а некоторые и до 1000 экземпляров. То же самое может произойти у нас. Несмотря на то, что мы живем в компьютерный век, для перевода хотя бы 10% книг на латиницу уйдут миллиарды тенге.
В прошлом году один чиновник озвучил, что только 30% казахов не знают казахского, но это неверно. По нашим данным, около 60% казахов не могут читать и писать на казахском. И как в такой ситуации переходить на латиницу? Разделить казахов теперь еще и посредством шрифта - сродни преступлению. Еще есть время подумать. Надеемся, что президент и правительство примут справедливое, взвешенное решение».
Интересно, позиция подписантов осталась прежней?
http://www.ratel.kz/raw/kazahskaja_intelligentsija_protiv_p erehoda_na_latinitsu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 28.04.2017 в 11:50:09 # 599557
Сладкая Вата 28.04.2017 в 11:53:36 # 599559
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/06/8/1488802523150095863.png
мне думается, такие решения должны приниматься всеобщим голосованием, по примеру Исландии.
ЗЫ: сам владею только английским и немного казахским на очень бытовом уровне.
Цитата: КЕДЫ от 28.04.2017 12:46:29
почему мнения этого человека нигде нет?
почему мнения этого человека нигде нет?
Ху из хи?
bozon house 28.04.2017 в 13:06:14 # 599617
Цитата: Сладкая Вата от 28.04.2017 11:53:36Судя по выкладкам самый продвинутый язык после английского - себуанский
Статистика по статьям в вики:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/06/8/1488802523150095863.png
мне думается, такие решения должны приниматься всеобщим голосованием, по примеру Исландии.
ЗЫ: сам владею только английским и немного казахским на очень бытовом уровне.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/06/8/1488802523150095863.png
мне думается, такие решения должны приниматься всеобщим голосованием, по примеру Исландии.
ЗЫ: сам владею только английским и немного казахским на очень бытовом уровне.
Цитата: Типчик от 28.04.2017 12:56:12
Ху из хи?
Цитата: КЕДЫ от 28.04.2017 12:46:29
почему мнения этого человека нигде нет?
почему мнения этого человека нигде нет?
Ху из хи?
это главный тролль всей нашей страны
Цитата: КЕДЫ от 28.04.2017 12:46:29
почему мнения этого человека нигде нет?
почему мнения этого человека нигде нет?
Почему же нет. Есть его мнение.
Вот цитата:
Quote:
Ярым противником перехода на латиницу является и председатель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков. Он однозначно заявляет о политической игре казахстанских властей в попытке "сдержать российскую экспансию в Центральной Азии": "Подобные технологии широко используются во всем мире. Чтобы обществом легко было управлять, необходимо держать его в постоянном напряжении: вбрасывать в него сумасбродные проекты, создавать мнимые угрозы, держать на полуголодном пайке… А объединение с тюркским миром - это политическая химера. Идея пантюркизма устарела. Время показало, что как только речь заходит об интересах нации, каждая страна напрочь забывает о кровном и духовном родстве… Для культуры Казахстана такой переход будет настоящей катастрофой, а для правящего режима - политической смертью. Возможно, в противостоянии с российским политическим истеблишментом мы что-то выиграем, но в отношении с собственным народом это уже породило глубокую пропасть отчуждения и непонимания".
источник: https://camonitor.kz/8417-.html
источник: https://camonitor.kz/8417-.html
bozon house 28.04.2017 в 13:24:42 # 599626
Цитата: 332-712 от 28.04.2017 13:06:14А это тогда кто?
это главный тролль всей нашей страны
Цитата: Типчик от 28.04.2017 12:56:12
Ху из хи?
Цитата: КЕДЫ от 28.04.2017 12:46:29
почему мнения этого человека нигде нет?
почему мнения этого человека нигде нет?
Ху из хи?
это главный тролль всей нашей страны
Quote:
Его называют самым красивым казахом. Если внешность - дело вкуса, то об интеллекте не может быть сомнений. Ержан Рашев – казахстанский Печорин, самый главный тролль казнета.
bozon house 28.04.2017 в 13:24:42 # 599626
казнет и вся страна - две большие разницы