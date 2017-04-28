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Культура
Опубликован проект латинского алфавита для украинского языка
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Гость 28 Апреля 2017 в 14:58:30
Унифицированный алфавит поможет легче освоить английский язык.

В сети опубликовали проект латинской графики для украинского языка. Новый алфавит предложил портал «На часi», передает Лента.ру.

Проект называется «Манифест украинской латиницы». Редакция портала отмечает, что желает подать пример использования латиницы и призывает коллег из других медиа присоединиться к инициативе. После тестирования ресурс намерен опубликовать образцы графики в открытом доступе. В пояснении подчеркивается, что унифицированный алфавит поможет легче освоить английский язык.

«Образовательная литература (особенно в сфере гуманитарных наук) потребует ревизии, быстрее обновится с запуском нового алфавита на общегосударственном уровне», — объясняют авторы.



В январе киевский журналист Станислав Речинский высказал мнение, что украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу для сближения страны с Евросоюзом и разрыва связей с Россией. «Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы, — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.

Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией. Запись в социальной сети с этим предложением журналист сделал на русском языке.

http://www.zakon.kz/4856277-opublikovan-proekt-latinskogo-alfavita.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  инкогнито 28.04.2017 в 15:13:12   # 599648
Вперед как говориться, все познается в сравнении... Время все расставит.
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  332-712 28.04.2017 в 15:28:01   # 599659
и эти туда же...
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  Yerla 28.04.2017 в 17:36:24   # 599680
да х*ли мелочиться .. давай сразу на иероглифы перейдем .. Китайский легче учить будет .. и нах штаны с трусами носить - срать ведь легче (не нужно ничего снимать)
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  jumanjiqz 28.04.2017 в 18:58:21   # 599696
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  332-712 28.04.2017 в 20:02:30   # 599710
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  bozon house 28.04.2017 в 20:11:50   # 599715
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  андремас 28.04.2017 в 20:19:02   # 599722
Они хоть откровенны, цели не скрывают. Прямо говорят, Для разрыва связей..
Нашему это зачем? Величия добирает, наверное.
Или оно уже так распухло, что спать не даёт, че бы ещё такого придумать.

Доразрываются... Жопа у самих треснет.
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  андремас 28.04.2017 в 20:25:29   # 599726
Zimiran??
Это надо развидеть! Ну её нах..
Zimiran, ну епта, зачем???
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