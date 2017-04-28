Опубликован проект латинского алфавита для украинского языка

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Гость 28 Апреля 2017 в 14:58:30
В сети опубликовали проект латинской графики для украинского языка. Новый алфавит предложил портал «На часi», передает Лента.ру.
Проект называется «Манифест украинской латиницы». Редакция портала отмечает, что желает подать пример использования латиницы и призывает коллег из других медиа присоединиться к инициативе. После тестирования ресурс намерен опубликовать образцы графики в открытом доступе. В пояснении подчеркивается, что унифицированный алфавит поможет легче освоить английский язык.
«Образовательная литература (особенно в сфере гуманитарных наук) потребует ревизии, быстрее обновится с запуском нового алфавита на общегосударственном уровне», — объясняют авторы.
В январе киевский журналист Станислав Речинский высказал мнение, что украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу для сближения страны с Евросоюзом и разрыва связей с Россией. «Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы, — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.
Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией. Запись в социальной сети с этим предложением журналист сделал на русском языке.
http://www.zakon.kz/4856277-opublikovan-proekt-latinskogo-alfavita.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 28.04.2017 18:58:21
непродуманный алфавит...
bozon house 28.04.2017 в 20:11:50 # 599715
Цитата: 332-712 от 28.04.2017 20:02:30Почему radyo, а не radio? Tau(Taw) - логичнее было бы.
непродуманный алфавит...
Цитата: jumanjiqz от 28.04.2017 18:58:21
непродуманный алфавит...
Нашему это зачем? Величия добирает, наверное.
Или оно уже так распухло, что спать не даёт, че бы ещё такого придумать.
Доразрываются... Жопа у самих треснет.
Это надо развидеть! Ну её нах..
Zimiran, ну епта, зачем???