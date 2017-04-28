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Культура
Члены Тюркского Совета посетят Южно-Казахстанскую область
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danilov 28 Апреля 2017 в 12:19:25
25 участников ознакомительного тура турпакета «Современный Шелковый Путь» 29-апреля посетят культурную столицу тюркского мира – Туркестан. В составленный ранее турмаршрут «Современный Шелковый Путь» также входят такие достопримечательности Южно-Казахстанской области, как Мавзолей Рабии Султан Бегим, Кылует, городище Отрар и Мавзолей Арыстан-баба. Гостей встретит Аким г. Туркестан. Вместе с тем делегация увидит мавзолеи матери и отца Ходжа Ахмета Яссави – «Карашаш ана» и «Ибрагим ата», которые находятся в г. Шымкенте.

В составе делегации представители министерства культуры и туризма Азербайджана, Казахстана туроператоры, журналисты и блогеры из Турции, Италии, Азербайджана и Кыргызстана.

Члены Тюрксого Совета свой первый ознакомительный тур начали 21 апреля текущего года с Турции и Азербайджана. Посетив достопримечательности трех областей Казахстана (Алматинская область, Южно-Казахстанская, и Джамбульская), завершат свое путешествие в Кыргызстане.

Отметим, что создании единого турмаршрута «Современный Шелковый Путь» был инициирован президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. А решение главами государств- членов Тюркского совета принято в 2015г.
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