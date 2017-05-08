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Культура
Посетители МФЦ спели "Катюшу" в честь Дня Победы
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Serg1986 08 Мая 2017 в 09:06:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 08.05.2017 в 09:08:32   # 601850
молодец
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  Стрельцов 08.05.2017 в 09:11:30   # 601851
отлично
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  DuMoH 08.05.2017 в 09:16:39   # 601853
судя по голосам, это не просто посетители, это хор...
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  12АТП2 08.05.2017 в 09:44:54   # 601862
пастанова
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  ЛиКа 08.05.2017 в 09:51:14   # 601863
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  egorvikt 08.05.2017 в 09:55:18   # 601864
Здорово
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  старик 08.05.2017 в 11:25:20   # 601879
Мощный позитив! И неважно что постанова.
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  jumanjiqz 08.05.2017 в 16:01:03   # 601924
Классненько! МФЦ это как наш ЦОН?
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