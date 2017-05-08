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Посетители МФЦ спели "Катюшу" в честь Дня Победы
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Serg1986
08 Мая 2017 в 09:06:43
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08.05.2017 в 09:08:32
# 601850
молодец
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Стрельцов
08.05.2017 в 09:11:30
# 601851
отлично
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DuMoH
08.05.2017 в 09:16:39
# 601853
судя по голосам, это не просто посетители, это хор...
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12АТП2
08.05.2017 в 09:44:54
# 601862
пастанова
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ЛиКа
08.05.2017 в 09:51:14
# 601863
Цитата:
12АТП2
от
08.05.2017 09:44:54
пастанова
ну и что, зато красиво))
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egorvikt
08.05.2017 в 09:55:18
# 601864
Здорово
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старик
08.05.2017 в 11:25:20
# 601879
Мощный позитив! И неважно что постанова.
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jumanjiqz
08.05.2017 в 16:01:03
# 601924
Классненько! МФЦ это как наш ЦОН?
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