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Культура
Итальянцы смотрят клип "Кукушка"
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ГОРЫНЫЧ 09 Мая 2017 в 07:56:55
В честь 9-го мая мы показали итальянцам частичку нашей истории и рассказали о подвиге наших предков. Память о героической победе великого народа будет вечно жить в наших сердцах. С Днем Победы вас, друзья!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  LeXx 09.05.2017 в 10:29:25   # 602050
Язык красивый
Интересно было послушать итальянцев.
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  ustbe 09.05.2017 в 10:32:14   # 602052
С днем победы!


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  Profi 09.05.2017 в 10:49:22   # 602057
Люблю Итальянское порно
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  332-712 09.05.2017 в 10:54:48   # 602059
забавные они. у них есть много видео, где они пробуют русскую и советскую кухню, смотрят российские клипы. а еще они пробуют пить по-русски

PS. знают ли они, что итальянцы тоже приложили руку? ну да ладно...
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