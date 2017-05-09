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Итальянцы смотрят клип "Кукушка"
В честь 9-го мая мы показали итальянцам частичку нашей истории и рассказали о подвиге наших предков. Память о героической победе великого народа будет вечно жить в наших сердцах. С Днем Победы вас, друзья!
Язык красивый
Интересно было послушать итальянцев.
С днем победы!
Люблю Итальянское порно
забавные они. у них есть много видео, где они пробуют русскую и советскую кухню, смотрят российские клипы. а еще они пробуют пить по-русски
PS. знают ли они, что итальянцы тоже приложили руку? ну да ладно...