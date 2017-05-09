В Голландской деревне каждая семья купила по букету на кладбище советским солдатам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Мая 2017 в 09:31:14
Кладбище «Советское поле Славы» в Голландии было официально открыто 18 ноября 1948 года. На нём захоронено 865 наших солдат, каждый из которых имеют собственное надгробье. Часть надгробий содержит лишь номер и надпись «Неизвестный Советский воин», но большинство всё же имеет фамилии и имена, а иногда и даты. В большинстве своём эти люди считаются в России и бывших странах Советского Союза – без вести пропавшими. Благодаря поискам энтузиастов из этого списка перестают считаться без вести пропавшими.