Стихи Л.Агутина на 9 Мая

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СырАешко 13 Мая 2017 в 19:18:27
В День Победы 9 мая Леонид Агутин написал стихи, посвященные своему деду, павшему на войне. В них музыкант сильно и наотмашь дал ответ тем, кто в угоду сомнительной политике пытается очернить подвиг солдат, погибших в Великой Отечественной войне.
Я не был там, не знаю, как там было,
И вряд ли захотел бы побывать,
Но, собираясь к деду на могилу,
Скажите, что я должен передать?
Сказать ему, что миллионы пали,
Не ведая всей правды наперёд?
И что бандитом был Иосиф Сталин?
И варваром обманутый народ?
Сказать ему, что было всё напрасно?
Что мы теперь умнее во сто крат?
Что был бы мир значительно прекрасней
Без гибели отчаянной солдат?
Сказать, что дед дурак был, потому что
Упал на поле брани за меня,
Того, кто стал такой не в меру ушлый,
Не ведая ни боли, ни огня?
Сказать ему, что правнуки бессмертных
И памятью отмеченных бойцов
Забыли этот подвиг повсеместно
И предали все чаянья отцов?..
Смогу ли я сказать ему об этом?
Умру ли я, испытывая стыд?
Безумен ли, пытаясь быть поэтом
Для тех, чьё сердце даже не болит?...
Я, так интеллигентно аккуратен
И грубо так, по-дедовски, раним,
Скажу: «Пошли вы на хер, Бога ради,
Свободой мирной вскормленные бл..и
Запомните: я – непоколебим!»
И подводя черту под прошлым веком,
Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,
И чтобы оставаться человеком,
Цените эту праведную смерть.
Л. Агутин, 9.05.2017.
Пруф - https://www.instagram.com/p/BT2zaB0lYmw/
Комментарии, по рейтингу, по дате
И что бандитом был Иосиф Сталин?
Это еще мягко сказано.Из Сталина такой же победитель,как из Валуева балерина.
Во первых,Сталин отказался признать геноцид советского народа учиненнами немцами,что освободило от денежных обязательств немцев перед СССР.Получали бы как евреи компенсацию,но нееет мы же советский народ и нас не интересует всякие буржуазные ценности.Может у него болезнь такая геноцидус отрицалус,симптомы проявлялись еще во времена красного террора и голодомора.
Во вторых,многие немецкие генералы и высокопоставленные лица благополучно избежали правосудия и умерли своей смертью.И тут евреи утирают нам нос,организовав эскадроны смерти для фашистов.
В третьих,после войны вместо того чтобы стереть в порошок и отправить на свалку историю немецкий народ,что было бы справедливо,у Сталина опять обострилась параноидальная шизофрения,и ему опять начали мерещиться враги там где его нету,репрессировал кучу советских солдат после войны,в том числе и маршал Жуков не избежал участи.
И это не весь список косяков Сталина,если перечислить все недостатки,то получился бы многотомный сборник книг.И я это делаю скидку на то что у Сталина психические заболевания,если их нет,то у меня для вас плохие новости.И наблюдая сейчас на то как обстоят дела в современном мире у потомков великого советского народа,у меня встает вопрос кто кого победил?
Руссотуристо 13.05.2017 в 23:23:24 # 603009
Цитата: SVOY от 13.05.2017 23:49:041. Смысл текста не про "Вову" и даже не про Сталина.
2. Некоторые оспаривают. Причем в 2014 году на ресурсе Казахстана проскочила статья с дифирамбами Гитлеру...