В Казахстане все чаще заключают межконфессиональные браки

Национальность и вероисповедание не одно и то же, но большинство людей каждого народа исповедуют одну и ту же религию. Так что межнациональный брак очень часто межконфессиональный. Именно поэтому браки украинец + русская, казашка + узбек тут и не приводятся в пример. С разницей в религии проблем добавляется