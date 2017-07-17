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Культура
В Казахстане все чаще заключают межконфессиональные браки
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danilov 17 Июля 2017 в 16:09:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 17.07.2017 в 16:26:17   # 617235
Всё чаще - это сомнительно. Поди, в советское время больше было. Может, просто сейчас русских в Чимкенте, вообще, по пальцам сосчитать, так это стало виднее
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  shy_ric 17.07.2017 в 16:43:55   # 617238
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 16:26:17
Всё чаще - это сомнительно. Поди, в советское время больше было. Может, просто сейчас русских в Чимкенте, вообще, по пальцам сосчитать, так это стало виднее

Вас куда то не туда понесло.. национальность и вероисповедание не одно и то же, хоть и накладывает отпечаток в большинстве случаев
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  Софруджу 17.07.2017 в 17:00:23   # 617241
Национальность и вероисповедание не одно и то же, но большинство людей каждого народа исповедуют одну и ту же религию. Так что межнациональный брак очень часто межконфессиональный. Именно поэтому браки украинец + русская, казашка + узбек тут и не приводятся в пример. С разницей в религии проблем добавляется
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  shy_ric 17.07.2017 в 17:04:29   # 617243
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 17:00:23
Национальность и вероисповедание не одно и то же, но большинство людей каждого народа исповедуют одну и ту же религию. Так что межнациональный брак очень часто межконфессиональный. Именно поэтому браки украинец + русская, казашка + узбек тут и не приводятся в пример. С разницей в религии проблем добавляется

ну Вы не тому человеку это рассказываете )) я все это прекрасно знаю ))
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  GSS 17.07.2017 в 17:05:17   # 617244
Я тоже не понимаю где связь между национальность и религией??? Быть русским - не означает быть православным, равно, как и быть казахом - мусульманином. Человек, не зависимо от национальности, вправе самим выбирать религию.
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  Софруджу 17.07.2017 в 17:07:30   # 617245
Ну, если Вы не видите связи между национальностью и религией, то я замолкаю. По Вашей логике, если есть казахи Свидетели Иеговы, то казахская культура и казахи не имеют отношения к исламу.
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  Софруджу 17.07.2017 в 17:26:05   # 617248
Едридмадрид, тебе конкретно что не нравится?
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  андремас 17.07.2017 в 17:30:57   # 617250
А зачем на это вообще внимание обращать?
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  GSS 17.07.2017 в 17:40:26   # 617252
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 17:07:30
Ну, если Вы не видите связи между национальностью и религией, то я замолкаю. По Вашей логике, если есть казахи Свидетели Иеговы, то казахская культура и казахи не имеют отношения к исламу.

У меня товарищ есть, русский по национальности, женился на казашке, принял ислам.
И друзья есть казахи женатые на русских девушках - и тут нет ничего сверх естественного. А в репортаже описали событие, как из ряда вон выходящее. Обычное житейское дело и оно не противоречит ни каким законам.
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  Софруджу 17.07.2017 в 18:58:50   # 617264
GSS 17.07.2017 в 17:40:26 # 617252
Дело, положим, не обычное и не житейское. Жениться это одно, а поменять вероисповедание это всё-таки из ряда вон. Много казахов, принявших православие, знаете? Хотя соглашусь, что дело, конечно, личное. Я, вообще, к религии отношусь индифферентно.
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  Profi 17.07.2017 в 19:30:36   # 617271
Цитата: GSS от 17.07.2017 17:05:17
Я тоже не понимаю где связь между национальность и религией??? Быть русским - не означает быть православным, равно, как и быть казахом - мусульманином. Человек, не зависимо от национальности, вправе самим выбирать религию.


или не выбирать, это ведь тоже выбор
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  Сладкая Вата 17.07.2017 в 19:43:02   # 617275
пиздец, оказывается нужно веру определить для дитя в первую очередь. а я то "мудак" даже об этом не удосужился



как же вы заебали
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  Софруджу 17.07.2017 в 19:52:40   # 617276
Я так думаю, если уж люди создали межнациональную и межконфессиональную семью, то тут особенно важно (особенно, потому что и во всех семьях это желательно) не навязывать детям ту или иную веру, не принимать такие решения ни единолично, ни обоюдно, а просто жить, пока дети сами не склонятся к чему-то и не определятся. Хотя я отдаю себе отчёт, как это сложно практически воплотить: ведь и крестят и обрезают обычно маленьких детей.
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  Zhycie est 17.07.2017 в 20:13:42   # 617280
Насчёт крестин и обрезания, да, обговорить надо на берегу. Легче всего не религиозным семьям. Если он и она какие-то устои блюдут, то тогда придётся кому-то своим поступиться, а если номинальные христиане или мусульмане, тогда без проблем. Межнациональный брак это практически без особой разницы, положа на сердце руку, скажем. Ибо во времена "гомо советикус" все почти более-менее уравнялись и большой разницы можеь между азиатаии и славянами не быть. А разница в культурном, бытовом, социальном статусе - это да, это надо учитывать.
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