В Казахстане все чаще заключают межконфессиональные браки

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danilov 17 Июля 2017 в 16:09:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 16:26:17
Всё чаще - это сомнительно. Поди, в советское время больше было. Может, просто сейчас русских в Чимкенте, вообще, по пальцам сосчитать, так это стало виднее
Всё чаще - это сомнительно. Поди, в советское время больше было. Может, просто сейчас русских в Чимкенте, вообще, по пальцам сосчитать, так это стало виднее
Вас куда то не туда понесло.. национальность и вероисповедание не одно и то же, хоть и накладывает отпечаток в большинстве случаев
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 17:00:23
Национальность и вероисповедание не одно и то же, но большинство людей каждого народа исповедуют одну и ту же религию. Так что межнациональный брак очень часто межконфессиональный. Именно поэтому браки украинец + русская, казашка + узбек тут и не приводятся в пример. С разницей в религии проблем добавляется
Национальность и вероисповедание не одно и то же, но большинство людей каждого народа исповедуют одну и ту же религию. Так что межнациональный брак очень часто межконфессиональный. Именно поэтому браки украинец + русская, казашка + узбек тут и не приводятся в пример. С разницей в религии проблем добавляется
ну Вы не тому человеку это рассказываете )) я все это прекрасно знаю ))
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 17:07:30
Ну, если Вы не видите связи между национальностью и религией, то я замолкаю. По Вашей логике, если есть казахи Свидетели Иеговы, то казахская культура и казахи не имеют отношения к исламу.
Ну, если Вы не видите связи между национальностью и религией, то я замолкаю. По Вашей логике, если есть казахи Свидетели Иеговы, то казахская культура и казахи не имеют отношения к исламу.
У меня товарищ есть, русский по национальности, женился на казашке, принял ислам.
И друзья есть казахи женатые на русских девушках - и тут нет ничего сверх естественного. А в репортаже описали событие, как из ряда вон выходящее. Обычное житейское дело и оно не противоречит ни каким законам.
Дело, положим, не обычное и не житейское. Жениться это одно, а поменять вероисповедание это всё-таки из ряда вон. Много казахов, принявших православие, знаете? Хотя соглашусь, что дело, конечно, личное. Я, вообще, к религии отношусь индифферентно.
Цитата: GSS от 17.07.2017 17:05:17
Я тоже не понимаю где связь между национальность и религией??? Быть русским - не означает быть православным, равно, как и быть казахом - мусульманином. Человек, не зависимо от национальности, вправе самим выбирать религию.
Я тоже не понимаю где связь между национальность и религией??? Быть русским - не означает быть православным, равно, как и быть казахом - мусульманином. Человек, не зависимо от национальности, вправе самим выбирать религию.
или не выбирать, это ведь тоже выбор
Сладкая Вата 17.07.2017 в 19:43:02 # 617275
как же вы заебали
Zhycie est 17.07.2017 в 20:13:42 # 617280