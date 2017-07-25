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Культура
Там у них эта тема #1
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KapitanNemo 25 Июля 2017 в 08:58:20
Кейт Бекинсейл учит Американского телеведущего говорить по-русски

Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 25.07.2017 в 09:53:14   # 620171
Горячая женщина! Ухх, я бы с ней до утра посидел с вай-файем, без рубашки, и курили бы...

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  GogaAshkenaz 25.07.2017 в 12:52:13   # 620198
В отличной форме, "перл харбору" 16 лет уже...
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  KapitanNemo 25.07.2017 в 12:58:16   # 620200
Я ее в фильме "Ван Хельсинг" в-первые увидел. 2004 год.

Флиртует на высшем уровне, и закончить Оксфорд, чтобы выучить Русский язык - это круто!
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  332-712 25.07.2017 в 13:12:15   # 620201
шикарная. а как ей платок идет...ммм...

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  старик 25.07.2017 в 13:22:47   # 620205
Да что уж, у нас таких красоток нет? Найдется много, и получше.
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  Zoggyla 25.07.2017 в 14:12:39   # 620207
Ну, читает она прилично. А вот как говорит? Милашка.
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  Zoggyla 25.07.2017 в 14:30:42   # 620208
Цитата: старик от 25.07.2017 13:22:47
Да что уж, у нас таких красоток нет? Найдется много, и получше.
Да ладно, здесь же не про всех красоток, а об одной.
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  Шекспир 25.07.2017 в 14:51:12   # 620210
пускай учат америкосы. скоро их страна будет россия 2
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  SVOY 25.07.2017 в 15:41:33   # 620217
Цитата: Шекспир от 25.07.2017 14:51:12
пускай учат америкосы. скоро их страна будет россия 2
Никогда не будет,как бы вам этого не хотелось.
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  Sosed 25.07.2017 в 18:43:34   # 620232
Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.
Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".
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  Zoggyla 25.07.2017 в 19:25:35   # 620240
Цитата: Sosed от 25.07.2017 18:43:34
Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.
Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".
Quote:
Мало кто из живущих в современных городах знает, что обычное и привычное - слово спасибо, в глубинке воспринимается хуже ругательства. Действительно, спасибо означает - Спаси Бог! Резонно у людей возникал вопрос - от чего спасать, да и с какой стати… Поэтому на спасибо, отвечали - не за что (то есть - я ничего плохого не сделал тебе, чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). То есть спасибо равносильно ситуации - к примеру, вы в магазине взяли товар, а в место оплаты говорите - Бог заплатит за меня.

Говорили и говорят, воспитанные люди - Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное - доброе утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому. Вплоть до ХХ века, у классиков русской литературы, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного - спасибо. Только - Благодарю!
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  КЕДЫ 25.07.2017 в 19:35:44   # 620244
блин ведь ей уже за сорок далеко. молодец.
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  Zoggyla 25.07.2017 в 19:38:10   # 620247
Цитата: КЕДЫ от 25.07.2017 19:35:44
блин ведь ей уже за сорок далеко. молодец.
Завтра, 26 июля ей будет 44 года, предъягодная дата.
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