Там у них эта тема #1

Цитата: Sosed от

Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.

Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо". Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".

Мало кто из живущих в современных городах знает, что обычное и привычное - слово спасибо, в глубинке воспринимается хуже ругательства. Действительно, спасибо означает - Спаси Бог! Резонно у людей возникал вопрос - от чего спасать, да и с какой стати… Поэтому на спасибо, отвечали - не за что (то есть - я ничего плохого не сделал тебе, чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). То есть спасибо равносильно ситуации - к примеру, вы в магазине взяли товар, а в место оплаты говорите - Бог заплатит за меня.



Говорили и говорят, воспитанные люди - Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное - доброе утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому. Вплоть до ХХ века, у классиков русской литературы, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного - спасибо. Только - Благодарю!