Там у них эта тема #1

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KapitanNemo 25 Июля 2017 в 08:58:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 25.07.2017 в 12:52:13 # 620198
KapitanNemo 25.07.2017 в 12:58:16 # 620200
Флиртует на высшем уровне, и закончить Оксфорд, чтобы выучить Русский язык - это круто!
Цитата: старик от 25.07.2017 13:22:47Да ладно, здесь же не про всех красоток, а об одной.
Да что уж, у нас таких красоток нет? Найдется много, и получше.
Да что уж, у нас таких красоток нет? Найдется много, и получше.
Цитата: Шекспир от 25.07.2017 14:51:12Никогда не будет,как бы вам этого не хотелось.
пускай учат америкосы. скоро их страна будет россия 2
пускай учат америкосы. скоро их страна будет россия 2
Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".
Цитата: Sosed от 25.07.2017 18:43:34Quote:
Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.
Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".
Кстати. Спасибо это аббревиатура. Спаси тебя бог.
Это не благодарность, просто пожелание. Можно на мерзость сказать "спасибо".
Мало кто из живущих в современных городах знает, что обычное и привычное - слово спасибо, в глубинке воспринимается хуже ругательства. Действительно, спасибо означает - Спаси Бог! Резонно у людей возникал вопрос - от чего спасать, да и с какой стати… Поэтому на спасибо, отвечали - не за что (то есть - я ничего плохого не сделал тебе, чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). То есть спасибо равносильно ситуации - к примеру, вы в магазине взяли товар, а в место оплаты говорите - Бог заплатит за меня.
Говорили и говорят, воспитанные люди - Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное - доброе утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому. Вплоть до ХХ века, у классиков русской литературы, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного - спасибо. Только - Благодарю!
Говорили и говорят, воспитанные люди - Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное - доброе утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому. Вплоть до ХХ века, у классиков русской литературы, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного - спасибо. Только - Благодарю!
Цитата: КЕДЫ от 25.07.2017 19:35:44Завтра, 26 июля ей будет 44 года, предъягодная дата.
блин ведь ей уже за сорок далеко. молодец.
блин ведь ей уже за сорок далеко. молодец.