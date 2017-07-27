Продолжим дарить чапаны.

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Гоги80 27 Июля 2017 в 19:37:52
"Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая, благодаря, я думаю, выражению лица актера, превратилась в мем. Я здесь абсолютно ничего плохого не вижу. Более того, теперь каждому нашему гостю, который посещает наше министерство информации и коммуникаций, мы будем дарить только чапаны", — сказала Абаев на пресс-конференции в четверг.
Визит в Астану на кинофестиваль "Евразия" сделал голливудского актера Николаса Кейджа героем нового мема. Пользователи интернета посмеялись над фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.
Источник: Sputnik Казахстан
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