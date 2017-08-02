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Культура
Лолита в комбидрессе шокировала публику
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Софруджу 02 Августа 2017 в 14:16:11


Пользователи Twitter восприняли наряд певицы иронично: кто назвал его "ужасом, летящим на крыльях ночи", а также провели параллель с популярным мультиком "Моана", предположив, что певица "в образе всадника Апокалипсиса", пишет Газета.Ru



"Никогда еще немцы не сталкивались с такими бомбами, как Лолита. Даже в годы войны", — прокомментировал один из пользователей соцсетей совместное фото Милявской и солиста Rammstein Тилля Лендеманна.





По словам модного эксперта, стилиста Руслана Громова, Лолита в очередной раз хотела подчеркнуть, что она без комплексов. При этом он назвал "подобный комбидресс — явным перебором".

"Лолита может выглядеть хорошо, просто, по всей видимости, она не ставит перед собой такую цель, задача — произвести впечатление, а плохое или хорошее — это уже не важно", — отметил эксперт.

Громов отметил, что Лолита "могла бы потрудиться над внешним видом" для столь масштабного мероприятия. Тем более, что страна мусульманская и для людей с другим менталитетом он мог показаться странным, пишет сайт "Комсомольская правда".



http://www.vesti.ru/doc.html?id=2916220
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nightwalker 02.08.2017 в 14:26:35   # 621905
Кто ты тварь? (С)Шварценеггер
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  Hairless 02.08.2017 в 14:28:12   # 621907
Ипанулась бабушка
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  Alexy 02.08.2017 в 14:28:54   # 621908
Леди Хаха!
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  Любитель ММА 02.08.2017 в 14:35:57   # 621909
Ожидание и реальность


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  Xrustalka 02.08.2017 в 15:05:58   # 621914

Еще бы написали, что это было за мероприятие и где?)
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  Лысый 02.08.2017 в 15:27:17   # 621916


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  332-712 02.08.2017 в 15:43:36   # 621923
жесть...
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  строитель 02.08.2017 в 15:58:35   # 621929
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  Mikado 02.08.2017 в 16:01:22   # 621931
Что это было?!
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  MишаМашкевич 02.08.2017 в 16:31:38   # 621940
нормальная женщина, ухххххх! прям огонь)))))
что на неё накинулись, не пойму. Пускай хоть голая ходит. Лолите можно, она неординарная личность. Не хочет она стареть. Мадонна тоже под 60, а вся прыгает по сцене в трусах и соски показывает и ниче. Не всем же быть худыми и подтянутыми. Молодец она.
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  Рамзес 02.08.2017 в 17:49:16   # 621966
Громов отметил, что Лолита "могла бы потрудиться над внешним видом" для столь масштабного мероприятия. Тем более, что страна мусульманская

С какого перепуга мусульманская -Согласно действующей Конституции, Азербайджан является светским государством. В Азербайджанской Республике религия отделена от государства и представлена совокупностью различных религиозных течений и конфессий, распространённых среди этнических групп, населяющих страну и проживающих по всей территории Азербайджана.
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  Alexy 02.08.2017 в 17:58:09   # 621971
Цитата: Xrustalka от 02.08.2017 15:05:58

Еще бы написали, что это было за мероприятие и где?)

Это там, где Газманов в бассейне утопил свой мобильник. В Баку фестиваль "Жара"...
Валерия тоже запарилась там.

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  Софруджу 02.08.2017 в 18:10:12   # 621973
С какого перепуга мусульманская -Согласно действующей Конституции, Азербайджан является светским государством
Не соглашусь с Вами. Я вот тут в другой теме говорил, что есть понятие воспитания. При чём тут конституция? Человек должен понимать, что прилично, а что нет. Что можно в Германии или Франции, а что можно в Азербайджане, если ты хоть чуть-чуть уважаешь людей вокруг. Но это второй вопрос. А первый - где бы она ни находилась, эта тётка себя в зеркало видит?!
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