Цитата: adapter от

Жизненно. Люди стараясь выжить потеряли стыд и гордость. Жизненно. Люди стараясь выжить потеряли стыд и гордость.

Не совсем так, вот возьмите любого водителя, возящего ВИП. У него очень интересная жизнь.