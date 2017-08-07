Коянбаев начал бизнес по-казахски в Америке

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danilov 07 Августа 2017 в 15:46:53
Причем КОЯНБАЕВ стартует сразу с казахским размахом: несколько дней назад шоумен, кавээнщик, актер и продюсер прилетел в Лос-Анджелес не один, а с целой группой товарищей (на снимке), которые собственно бизнесом и займутся.
Ну ладно, на самом деле это - съемочная группа второй части фильма «Бизнес по-казахски».
Напомним, что первая часть стала продюсерским дебютом Нурлана Коянбаева в полном метре и поставила рекорд по кассовым сборам (для отечественного кино) в 2017-м году.
Картина шла 48 дней (еще одна говорящая цифра) и собрала в общей сложности 299 683 300 тг, то есть «чуть-чуть» не хватило до трехсот миллионов.
Сюжет первой части – из разряда простых и беспроигрышных: гостиницей казахского бизнесмена Жомарта заинтересовался крупный инвестор.
Надо показать «товар лицом», но... вдруг разом увольняются все сотрудники.
И вот здесь начинается чисто казахская история: Жомарт обращается за помощью к своей многочисленной родне.
Фильм стал дебютом не только Нурлана Коянбаева как продюсера, но и режиссера Женисхана МОМЫШЕВА, и, по его словам, решение снимать продолжение было принято сразу после успешного проката первой части.
Во второй части зрители снова увидят Нурлана Коянбаева, Кажета СМАГУЛОВА, Жана БАЙЖАНБАЕВА, Гульназ ЖОЛАНОВУ и Абунасыра СЕРИКОВА.
У второй части - новые сценаристы, Сабит РАХИМБАЕВ и Ауэз АУЭЗОВ.
И, как уже понятно, новое место действия – Америка. Главный герой решает не останавливаться на достигнутом и получить для своей гостиницы международный статус и «пять звезд».
В отель приезжает ревизор из Америки, но очередной родственник Жомарта называет эксперта «негром» - понятно, что тот, оскорбившись, уезжает. Жомарт с товарищами отправляются за ним следом, чтобы исправить положение...
Внимательные зрители уже заметили, что «Бизнес по-казахски» перекликается с американско-британской, и тоже многочастной, лентой «Отель Мэриголд» с чудесным Дэвом ПАТЕЛЕМ.
Сходство усилилось благодаря участию в первом фильме индийского актера Сиддхартха ШУКЛА – но во второй части его не будет. Зато будет другая звезда – лучший полицейский Нью-Йорка, казах Димаш НИЯЗОВ.
Какую роль играет Димаш, на каком языке он будет разговаривать – пока неизвестно.
Единственное, что написал по этому поводу Нурлан Коянбаев в своем Instagram: «Димаш, көп рақмет саған».
http://ratel.kz/raw/nurlan_kojanbaev_nachal_biznes_po_k azahski_v_amerike
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