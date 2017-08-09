Канал HBO показал видео о съемках нападения дракона в «Игре престолов»

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Гость 08 Августа 2017 в 20:05:52
Серия «Трофеи» порадовала зрителей мощной батальной сценой.
Если вы не смотрели четвертую серию седьмого сезона «Игры престолов», то имейте в виду, что дальше будут спойлеры.
Крутая Оленна защищает вас от них.
Опубликованное видео показывает, как велась работа над одной из самых сложных сцен за историю сериала. Помимо огромного дракона, в битве участвует огромная массовка, трупы рассыпаются в прах, а съемочная группа старается удержать площадку с 27 повозками в идеальном (бес)порядке.
Режиссер Мэтт Шекман говорит: «Никто раньше не поджигал столько каскадеров в кадре, как мы». Постановщик, который раньше не был замечен в работе над батальными сценами, отлично справился со своей работой. Шекману с его командой предстояло «зажечь» в одном кадре 20 человек, а это очень непростая задача.
Также на видео: разные камеры, разные краны, огромная массовка, горы «обгоревших трупов», нарисованный дракон и Эмилия Кларк на специальной конструкции.
https://www.kinopoisk.ru/news/3017480/