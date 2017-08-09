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Культура
Канал HBO показал видео о съемках нападения дракона в «Игре престолов»
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Гость 08 Августа 2017 в 20:05:52


Серия «Трофеи» порадовала зрителей мощной батальной сценой.

Если вы не смотрели четвертую серию седьмого сезона «Игры престолов», то имейте в виду, что дальше будут спойлеры.

Крутая Оленна защищает вас от них.



Опубликованное видео показывает, как велась работа над одной из самых сложных сцен за историю сериала. Помимо огромного дракона, в битве участвует огромная массовка, трупы рассыпаются в прах, а съемочная группа старается удержать площадку с 27 повозками в идеальном (бес)порядке.

Режиссер Мэтт Шекман говорит: «Никто раньше не поджигал столько каскадеров в кадре, как мы». Постановщик, который раньше не был замечен в работе над батальными сценами, отлично справился со своей работой. Шекману с его командой предстояло «зажечь» в одном кадре 20 человек, а это очень непростая задача.

Также на видео: разные камеры, разные краны, огромная массовка, горы «обгоревших трупов», нарисованный дракон и Эмилия Кларк на специальной конструкции.



https://www.kinopoisk.ru/news/3017480/
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  arhar 09.08.2017 в 00:09:22   # 623383
шашлычка захотелось)
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