HBO Spain по ошибке показал 6 эпизод 7 сезона «Игры Престолов»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Августа 2017 в 14:03:19
Одними из первых об утечке сообщили пользователи Reddit. На портале опубликовали двухминутный отрывок из эпизода.
По словам зрителей, эпизод был доступен около часа, после чего был удалён. Серию успели транслировать на YouTube, в Instagram и Twitch, однако к моменту написания материала почти все записи трансляций заблокировали.
14 августа в Индии задержали четырёх подозреваемых в причастности к утечке четвёртой серии седьмого сезона «Игры Престолов». Эпизод с логотипом Star India в оригинальной озвучке и плохом качестве появился в сети 4 августа, что не помешало ему позже стать самым просматриваемым в истории шоу.
В конце июля хакеры украли фрагменты серий, а также личные данные сотрудников HBO, переписку и номера телефонов актёров, после чего потребовали выкуп.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: wde от 16.08.2017 14:08:01
кто первым напишет "я один не смотрел ни одной серии?"?
кто первым напишет "я один не смотрел ни одной серии?"?
Пишу...
Первый!!!
Цитата: wde от 16.08.2017 14:08:01
кто первым напишет "я один не смотрел ни одной серии?"?
кто первым напишет "я один не смотрел ни одной серии?"?
Не смотрел даже одной десятой серии