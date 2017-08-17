Монгольская телеведущая произнесла сложнейшую скороговорку на русском

Это монгольское правительство постаралось и сделало все условия для населения, чтобы монголы на русском могли разговаривать.

А наше правительство даже пальцем не пошевелит, чтобы желающие выучили казахский. Хотят же ж. Но правители условий не создают, вот же суки)))