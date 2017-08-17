Монгольская телеведущая произнесла сложнейшую скороговорку на русском

Nagys Qazaq story 17 марта 2013 https://forbes.kz/blogs/blogsid_22198
Автор: Марат Асипов
Главная казахская проблема - это даже не язык. Это родственники.
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Через пару месяцев он обнаружил, что оказался в жестком игноре. Его не пригласили на какое-то массовое сборище родных, на котором он с малолетства присутствовал. Потом он вдруг обнаружил, что khabar (весть) о значимых событиях типа тоя или аса приходит со стороны и постфактум. Для любого нормально устроенного казаха такой игнор равносилен остракизму. Страстно желая «разогнуть» ситуацию, наш герой решил выяснить, в чем дело, чем он так оскорбил ziyaly qauym (уважаемых людей), что они решили исключить его из ближнего круга. Он позвонил одному из тех, кого облагодетельствовал на Новый год. Диалог был примерно таким:
- Agatai, ne bolypjatyr? Nege meny tuus qatarynan oshirip jiberdiniz? (Агатай, что происходит? Почему меня вычеркнули из списка родных вам людей?)
- Ey, baurym, menynen sagan jaqyn tuus barma? (Эй, братишка, разве есть у тебя человек роднее меня?)
- Aga, sizden jaqyn adam joq ekennyn bilesiz goi! (Вы же знаете, что ближе вас у меня никого нет).
- Al men sagan en jaqyn tuus bolsam, nege sen magan "четверканы" syilapberdyn? Anau nagashyna "девяносто девятыйды" apardyn, ol qalai? (А если я тебе самый близкий родственник, почему ты мне подарил четвертую модель «жигулей», а своему нагаши подогнал девяносто девятую модель?).
…Даже спустя десять лет наш герой не мог преодолеть последствий своей опрометчивой филантропии.