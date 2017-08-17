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Культура
Монгольская телеведущая произнесла сложнейшую скороговорку на русском
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Гость 17 Августа 2017 в 21:37:05
Ведущая новостей монгольского национального телевидения Одзаяа Деремчид опубликовала в своем Facebook ролик, где делает разминку перед эфиром, с помощью скороговорок, сообщает Росбалт.

Вообще девушка и раньше обнародовала свои тренировки речи, но только на монгольском. Теперь же телеведущая удивила мастерством, произнося скороговорки на русском языке.



На своей странице в Facebook девушка написала: «Это популярные русские скороговорки. Уже 10 лет я не говорила по-русски». Несмотря на это, у нее отлично получается.

Кстати, эта скороговорка считается самой длинной и называется «Лигурия».

В комментариях люди пишут, что немногие русские смогут такое повторить. Тем более, что существует видео, где диктор одного из российских региональных телеканалов пытается просто произнести фамилию монгольской спортсменки. И на это больно смотреть…



Для справки: Соронзонболдын Батцэцэг — монгольская борец-вольник, чемпионка мира и призер Олимпийских игр. Забавно, но у диктора с видео фамилия всего из трех букв: его зовут Антон Пак.

Кстати, в 2012 году ведущая русскоязычного «Первого балтийского телеканала» из Эстонии Елена Соломина прочитала ту же «Лигурию» и собрала на данный момент больше 2,7 млн просмотров на YouTube.



Елена читала скороговорку полных 2,5 минуты и ни разу не сбилась.

Для тех, кто хочет научиться говорить так же четко и не сбиваясь, или просто хотя бы попытаться это прочесть, приводим текст скороговорки:

«В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали.

И потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турке, который начерно обкурен трубкой: не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Брандебурга — бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл; но на самом деле турка не был в деле.

Да и Клара-краля в то время кралась к ларю, пока Карл у Клары крал кораллы, за что Клара у Карла украла кларнет, а потом на дворе деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали.

Но грех — не смех — не уложить в орех: о Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке, — вот и не до бомбардира ворам было, но и не до деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей.

Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — не вместились все дрова, и два дровосека, два дровокола-дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь; молодец против овец, а против молодца сама овца, которой носит Сеня сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках: санки — скок, Сеньку — в бок, Соньку — в лоб, все — в сугроб, а оттуда только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, саше на шоссе Саша нашел.

Сонька же — Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки-вертушки во рту еще и три ватрушки — аккурат в медовик, но ей не до медовика — Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, — перевыпономарит: жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится.

Была у Фрола — Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру на Фрола Лавру наврет, что — вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, у ужа — ужата, у ежа — ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость, и вскоре опять пять ребят съели пять опять с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины, да тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 17.08.2017 в 22:10:49   # 625290
Quote:
В комментариях люди пишут, что немногие русские смогут такое повторить.

Я по ходу не русский. Я не смогу так. О Боже, кто же я?????
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  walker 17.08.2017 в 22:13:44   # 625291
Это монгольское правительство постаралось и сделало все условия для населения, чтобы монголы на русском могли разговаривать.
А наше правительство даже пальцем не пошевелит, чтобы желающие выучили казахский. Хотят же ж. Но правители условий не создают, вот же суки)))
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  Маке0912 17.08.2017 в 22:40:01   # 625301
Бла бла, но до конца выговарела монголка.
Респект ей молодец. Нашим учимся надо .
Попробуйте профи РК на родном.
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  Ал 17.08.2017 в 23:00:05   # 625308
Цитата: walker от 17.08.2017 22:13:44
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Quote:
Стоит также добавить, что по масштабам изучения и распространения русского языка Монголия занимает первое место в мире, если не считать страны бывшего Советского Союза. В годы социализма русский изучали не только в учебных заведениях всех ступеней, но и в кружках, и на курсах.

Без нормальных учебников самостоятельно языку обучалась. )))

Скорее всего, еще и "пряник", а не "кнут" для изучения был...
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  Ал 17.08.2017 в 23:13:30   # 625312

Quote:
Уроки казахского http://www.ratel.kz/thoughts/uroki_kazahskogo
МАРАТ АСИПОВ
...
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке.
Эти двойные стандарты, безусловно, очень удобны властям. Можно при случае натравить одних на других.
Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.
Разделяй и властвуй...
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  Marvel 17.08.2017 в 23:16:38   # 625313
Цитата: walker от 17.08.2017 22:13:44
Это монгольское правительство постаралось и сделало все условия для населения, чтобы монголы на русском могли разговаривать.
А наше правительство даже пальцем не пошевелит, чтобы желающие выучили казахский. Хотят же ж. Но правители условий не создают, вот же суки)))


За что это покарало? Оно точно реинкарнация атеиста.
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  Ал 17.08.2017 в 23:18:00   # 625316
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  Мура45 17.08.2017 в 23:22:29   # 625319
Quote:
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке.


Асипов, интересно, сам по-казахски разговаривает?
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  Ал 17.08.2017 в 23:22:49   # 625320
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  Ал 17.08.2017 в 23:25:56   # 625321
Цитата: Мура45 от 17.08.2017 23:22:29

Quote:
Nagys Qazaq story 17 марта 2013 https://forbes.kz/blogs/blogsid_22198
Автор: Марат Асипов
Главная казахская проблема - это даже не язык. Это родственники.
...
Через пару месяцев он обнаружил, что оказался в жестком игноре. Его не пригласили на какое-то массовое сборище родных, на котором он с малолетства присутствовал. Потом он вдруг обнаружил, что khabar (весть) о значимых событиях типа тоя или аса приходит со стороны и постфактум. Для любого нормально устроенного казаха такой игнор равносилен остракизму. Страстно желая «разогнуть» ситуацию, наш герой решил выяснить, в чем дело, чем он так оскорбил ziyaly qauym (уважаемых людей), что они решили исключить его из ближнего круга. Он позвонил одному из тех, кого облагодетельствовал на Новый год. Диалог был примерно таким:

- Agatai, ne bolypjatyr? Nege meny tuus qatarynan oshirip jiberdiniz? (Агатай, что происходит? Почему меня вычеркнули из списка родных вам людей?)

- Ey, baurym, menynen sagan jaqyn tuus barma? (Эй, братишка, разве есть у тебя человек роднее меня?)

- Aga, sizden jaqyn adam joq ekennyn bilesiz goi! (Вы же знаете, что ближе вас у меня никого нет).

- Al men sagan en jaqyn tuus bolsam, nege sen magan "четверканы" syilapberdyn? Anau nagashyna "девяносто девятыйды" apardyn, ol qalai? (А если я тебе самый близкий родственник, почему ты мне подарил четвертую модель «жигулей», а своему нагаши подогнал девяносто девятую модель?).

…Даже спустя десять лет наш герой не мог преодолеть последствий своей опрометчивой филантропии.
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  Marvel 17.08.2017 в 23:29:15   # 625323
Мура45, запускаем хэштэг #малидинахуй?)))
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  Ал 17.08.2017 в 23:31:51   # 625324
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  Мура45 17.08.2017 в 23:40:51   # 625327
Quote:
Marvel 17.08.2017 в 23:29:15


#ШАлкет!
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  Ал 17.08.2017 в 23:44:30   # 625330
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  Мура45 17.08.2017 в 23:49:37   # 625333
Настало время нахглядна агьетаци, хкартынна хгалереи и видевасалуна
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  Ал 17.08.2017 в 23:51:28   # 625336
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  Мура45 17.08.2017 в 23:53:59   # 625339
Вещает.. Жив, курилка!
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  Marvel 17.08.2017 в 23:54:13   # 625340
Мура45, оно болеет. Реально шизофрения.
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  walker 17.08.2017 в 23:55:56   # 625342
Цитата: Marvel от 17.08.2017 23:54:13
Мура45, оно болеет. Реально шизофрения.

И никаких надежд на выздоровление?
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  Ал 17.08.2017 в 23:56:19   # 625343
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  Ал 17.08.2017 в 23:56:54   # 625345
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  Ал 18.08.2017 в 00:00:43   # 625346
Quote:
Когда русские станут казахами? http://www.ratel.kz/thoughts/kogda_russkie_stanut_kazahami?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=9857
Это только в кино красиво умирают за великую идею - в жизни кровь пахнет отвратительно

Про отношения двух главных наций Казахстана – казахов и русских - говорят примерно так же, как взрослые о любовных отношениях. Когда с детишками – о чистых чувствах и книжной романтике. Когда между собой – сплошной хардкор. С трибун и в общении с противоположной нацией мы все за дружбу, и вообще, казахи-русские - бхай-бхай! Но вот, оставшись наедине, даже самые интеллигентные из нас редко не прерывают агрессивных собеседников, раскрывающих все пороки казахов/русских через примеры, взятые из повседневной жизни.
...
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  Pole13 18.08.2017 в 00:07:31   # 625348
Елена Соломина профи
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  Pole13 18.08.2017 в 00:07:45   # 625349
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  Pole13 18.08.2017 в 00:08:30   # 625350
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  Мура45 18.08.2017 в 00:12:16   # 625352
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  Ал 18.08.2017 в 00:14:20   # 625353
Цитата: Мура45 от 18.08.2017 00:12:16

От попыток оскорблений оппонента полегчало?
Все проблемы и пороки исчезли?
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  Marvel 18.08.2017 в 00:14:31   # 625354
Цитата: Мура45 от 18.08.2017 00:12:16
Цитата: walker от 17.08.2017 23:55:56
Цитата: Marvel от 17.08.2017 23:54:13
Мура45, оно болеет. Реально шизофрения.

И никаких надежд на выздоровление?


А зачем?


Просто жаль бюджетных денег на его лечение. В Казахстане психические заболевания лечатся бесплатно. Хотя может быть оно и не здесь.
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  Ал 18.08.2017 в 00:16:51   # 625356
Цитата: Marvel от 18.08.2017 00:14:31

Ты б еще Марату Асипову, чьи статьи я привел, диагноз поставил.

Убогий, сколько ты Шишло заплатил?
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