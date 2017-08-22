Канал HBO показал съемки битвы на озере в шестой серии

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Гость 22 Августа 2017 в 19:03:43
Далее спойлеры. Бегите, если не видели шестую серию седьмого сезона «Игры престолов».
С чем только не сравнивали героев, ушедших на добычу «языка» за Стену. «Отряд самоубийц» напрашивался сам собой, но кое-кто сделал очередную пародию на заставку сериала «Друзья».
Сами же авторы считают, что у них на руках «престольная» версия «Грязной дюжины». «У каждого в компании есть отличная причина ненавидеть остальных», — считает шоураннер Д. Б. Уайсс. «Мы соединили любимых героев многих зрителей. Некоторые из этих персонажей ни разу не появлялись вместе на экране, но все они оказываются на краю света», — говорит его коллега Дэвид Бениофф.
Алан Тейлор («Терминатор: Генезис») со своей командой заранее проработал всю сцену, прекрасно представляя, как она должна смотреться на экране. Сцена была непростой. Капризная погода в Исландии, визуальные эффекты, трюки, сотни человек в кадре — для такой работы нужен режиссер с опытом. Может быть, и кажется, что на экране хаос, но на самом деле, как признается режиссер, у каждого персонажа была прописана своя линия.
Бениофф и Уайсс планировали убить Тормунда, но в итоге оставили его в живых. К слову, за это сейчас сериал получает тумаки от критиков: исчезло ощущение опасности, пронизывавшее предыдущие сезоны.
Сбылись мечты шоураннеров включить в серию зомби-версию белого медведя. Работа над этой сценой велась на фоне зеленого экрана.
Съемки в Исландии пришлось дополнять съемками в студии в Белфасте. Этот момент также отражен в ролике.
Что же касается времени, которое течет в серии так, как ему вздумается, то Тейлор рассказал об этом в интервью Variety. «Мы понимали, что со временем у нас как-то смутно. Джендри бежит к Стене, вороны летят на определенное расстояние, летят драконы. В плане эмоционального переживания Джон и его команда провели одну ночь на острове. Мы пытались слегка подстраховаться, показав своего рода полярные сумерки на севере Стены. Мы также попытались подшаманить таймлайн, не сообщая, как долго герои находятся на острове. Для кого-то сработало, для кого-то — нет. Кажется, многих волновала только скорость передвижения воронов. Но есть такая вещь, как вероятная невозможность, которой мы и добивались. В противном случае получились бы невозможная вероятность. Может, мы чуть отклонились от правдоподобности, но надеюсь, что сюжет смог отвлечь зрителя от этого факта».
https://www.kinopoisk.ru/news/3025058/
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