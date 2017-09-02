Памятник Виктору Цою установили в Караганде

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Alexy 02 Сентября 2017 в 10:18:56
Проект стал подарком городу от Фонда казахско-корейской дружбы «Ернур&Ника» в рамках программы «Рухани жаңғыру» (Духовное возрождение — ред.).
На открытие сквера приехал отец Виктора Цоя — Роберт Максимович. Он и аким Караганды Нурлан Аубакиров приняли участие в церемонии.
«Дорогие друзья, перед поездкой в Караганду, я созвонился с внуком Александром, — начал свою речь Роберт Максимович. — Я рассказал ему о цели моей поездки сюда, и он попросил передать слова признательности всем карагандинцам за сегодняшний день! Исполняя его просьбу, я хотел бы выразить глубокую благодарность от его имени и от своего всем карагандинцам за столь высокую честь для моего сына», — сказал Роберт Цой.
Роберт Максимович признался, что Караганда напомнила ему город его детства — Кызылорду. По его словам, в Санкт-Петербурге, вот уже 20 лет не удается открыть памятник Виктору Цою.
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http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=66149
Комментарии, по рейтингу, по дате
Караганда молодцы !