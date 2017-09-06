Для чего Тарабарский язык в учебнике, рассказали в гос. ведомстве

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shlenchak 06 Сентября 2017 в 11:20:48
"Мир сошел с ума. Министерство образования, это что? Проверьте автора на адекватность. Не ставьте опыты на детях", - написала Елисавета Абрамова в группе "Алматы. Что? Где? Когда" в Facebook.
Республиканский научно-практический центр "Учебник" прокомментировал рассылку по поводу содержания в ряде казахстанских учебников, вызвавшую критику и недоумение родителей.
Одна из "Лингвистических сказок" известной писательницы Людмилы Петрушевской. Она изобилует словами вроде "бутявчонка", "пуськи" и "напызявил".
Вот какое разъяснение дали в центре в связи с этим.
«Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — «Лингвистическая сказка». Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее. Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе. Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые. Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в государственном ведомстве.
https://www.nur.kz/1608755-chinovniki-obyasnili-zachem-v-kazakhsta.html
https://kazday.kz/2017/09/06/shokirovannye-uchebnikom-russkogo-yazyka-roditeli-postavili-po-nemu-mini-spektakl/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiyasnilos-chego-kazahstanskih-uchebnikah-poyavilis-325853/
Мне вот интересно кто в госведомстве позволят себе так выражаться???
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.09.2017 в 11:34:50 # 629323
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове..."
млять, такое пусть в сказках и будет, для "критического мышления". а в школьных учебниках все должно быть грамотным.
Цитата: Manitu от 06.09.2017 11:28:33
Авторов вместе с министром отпызявить...
Авторов вместе с министром отпызявить...
В извращенной, циничной форме, с применением разнообразных приспособлений.
За издевательство над языком.
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
bozon house 06.09.2017 в 12:05:30 # 629340
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:03:48Не, я люблю творчество этой банды.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Цитата: bozon house от 06.09.2017 12:05:30
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:03:48Не, я люблю творчество этой банды.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Манги-Манги?
bozon house 06.09.2017 в 12:08:32 # 629342
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:07:37о-о, йеп!
Манги-Манги?
Цитата: bozon house от 06.09.2017 12:05:30
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:03:48Не, я люблю творчество этой банды.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Манги-Манги?