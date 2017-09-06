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Культура
Для чего Тарабарский язык в учебнике, рассказали в гос. ведомстве
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shlenchak 06 Сентября 2017 в 11:20:48
Ранее в соцсетях и мессенджере WhatsApp появились снимки учебника по литературе. Внимание пользователей привлек текст на одной из страниц — он пестрил непонятными словами: «бутявка», «кукуся», «калуша», «отпызявила», «мырдявость» и другие.

"Мир сошел с ума. Министерство образования, это что? Проверьте автора на адекватность. Не ставьте опыты на детях", - написала Елисавета Абрамова в группе "Алматы. Что? Где? Когда" в Facebook.

Республиканский научно-практический центр "Учебник" прокомментировал рассылку по поводу содержания в ряде казахстанских учебников, вызвавшую критику и недоумение родителей.

Одна из "Лингвистических сказок" известной писательницы Людмилы Петрушевской. Она изобилует словами вроде "бутявчонка", "пуськи" и "напызявил".

Вот какое разъяснение дали в центре в связи с этим.

«Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — «Лингвистическая сказка». Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее. Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе. Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые. Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в государственном ведомстве.

https://www.nur.kz/1608755-chinovniki-obyasnili-zachem-v-kazakhsta.html

https://kazday.kz/2017/09/06/shokirovannye-uchebnikom-russkogo-yazyka-roditeli-postavili-po-nemu-mini-spektakl/

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiyasnilos-chego-kazahstanskih-uchebnikah-poyavilis-325853/

Мне вот интересно кто в госведомстве позволят себе так выражаться???
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 06.09.2017 в 11:28:33   # 629318
Авторов вместе с министром отпызявить и сослать в Тарабарию калуши мырдявые.
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  bozon house 06.09.2017 в 11:34:50   # 629323
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.
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  Mustang 06.09.2017 в 11:35:42   # 629324
Интересно, откуда тогда у нас,тех кто получал это так называемое, СОВКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, умение кретически мыслить? Что за *уйня тут написано? Эт как оскорбление можно принять
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  332-712 06.09.2017 в 11:36:43   # 629325
"Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове..."

млять, такое пусть в сказках и будет, для "критического мышления". а в школьных учебниках все должно быть грамотным.

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  Hairless 06.09.2017 в 11:37:35   # 629327
Цитата: Manitu от 06.09.2017 11:28:33
Авторов вместе с министром отпызявить...


В извращенной, циничной форме, с применением разнообразных приспособлений.
За издевательство над языком.
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  Денис222 06.09.2017 в 11:53:59   # 629332
Беда! Дол/боебы дорвались до власти! Министерство образования Вам пора в первый класс, дармоеды!
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  Alexy 06.09.2017 в 12:03:48   # 629338
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.

Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
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  bozon house 06.09.2017 в 12:05:30   # 629340
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:03:48
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.

Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Не, я люблю творчество этой банды.
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  Alexy 06.09.2017 в 12:07:37   # 629341
Цитата: bozon house от 06.09.2017 12:05:30
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:03:48
Цитата: bozon house от 06.09.2017 11:34:50
Струнились палацы на кальмотной куте
Лопнули дубили, лацая в курде,
Но серела пажа, потирая пути,
И сопен мотался, но ревом сипел.

Бозон хаусе, Вы, случаем, не соавтор?
Не, я люблю творчество этой банды.

Манги-Манги?
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  bozon house 06.09.2017 в 12:08:32   # 629342
Цитата: Alexy от 06.09.2017 12:07:37
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о-о, йеп!
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