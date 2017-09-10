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Культура
На 74-ом Венецианском кинофестивале победил советский фильм "Иди и смотри"
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строитель 10 Сентября 2017 в 16:23:24
Итальянские эксперты считают картину Климова лучшей из тех, что сняты про Вторую мировую войну.

Отреставрированная киноконцерном «Мосфильм» картина режиссера Элема Климова «Иди и смотри» участвовала в конкурсе завершившегося 9 сентября 74-го Венецианского кинофестиваля ""Венецианская классика". В нее вошли фильмы выдающихся режиссеров от Бернарда Бертолуччи до Стивена Спилберга, снятые в прежние годы. Нашу картину, сделанную еще в СССР, представил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.

"Иди и смотри" окался единственным фильмом-участником от России. Он удостоен главной награды конкурса "Венецианская классика". Оценивается в данном случае качество реставрации старых лент. Итальянские эксперты,составлявшие эту программу, сочли "Иди и смотри" лучшим фильмом о Второй мировой войне.

http://www.mk.ru/culture/2017/09/09/na-74om-venecianskom-kinofestivale-pobedil-sovetskiy-film-idi-i-smotri.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 10.09.2017 в 17:06:00   # 630058
Жесткий фильмец, не смог досмотреть его в юности, воспитание было другое, люди не могли смотреть на такие зверства.
Ужастики по сравнению с ним детский лепет.
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  едридмадрид 10.09.2017 в 18:14:36   # 630063
вообще то победил мексиканский мачо режиссер Гильермо дель Торо
( для молодежи , это тот который снял хорор МАМА , так же трилогия про ХОББИТА , из раннего пару фильмов про Хеллбоя , и вроде одну часть Блэйда и Джеймс Бонда )

так вот он ПОБЕДИЛ в конкурсной программе и увес с собой ЗОЛОТОГО ЛЬВА

мимо российской кассы ( потому что всякое дерьмо снимают в последнее время в РОССИИ) , пролетели все остальные главные призы фестиваля

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  едридмадрид 10.09.2017 в 18:21:25   # 630064
а фильм Климова ( кстати хороший фильм , удачная экранизация сценария ) , что в своё время потвердили на многих кинофестивалях
советую прочесть книги сценариста Алеся Адамовича - очень сильные книги

так вот фильм получил приз как

как лучший отреставрированный фильм



даже нет сомнения , что после того как в России практически все щедевры ( советского кино ) из черно-белого перекрасили в цветное ( ссуки явно бабло пилили )
даже не сомневаюсь - что смогли отреставрировать фильм на хорошем уровне
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  едридмадрид 10.09.2017 в 18:29:27   # 630065
и ещё САМОЕ ГЛАВНОЕ

приз вернее , фильм после реставрации просматривают и выбирают СТУДЕНТЫ итальянских вузов

под присмотром выбранного профессара , студенты которые обучаются в разных итальянских вузах , на факультете история кино они его и вручают

а приз этот вообще до 2012 года не вручался ( а прошло 74 веницианских фестивалий) - его не было , а потом студенты придумали ,

но для тутешней ватнопортяночной массы , фильм Климова - очень очень сильный , он входит у меня в мой рейтинг 50 лучших
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  едридмадрид 10.09.2017 в 18:50:28   # 630066
ну раз журналюги , такие журналюги ,
приз студентов выдали за ПОБЕДУ на таком престижном кинофестивали

поговорим , о настоящем ТРИУМФАТОРЕ

Гильермо дель Торо

и вот его фильм ( кстати редко когда на крупных кинофестивалях кассовые фильм для всех зрителей и мнение экспертного профи жюри совпадают )
а тут как раз в точку



постер к фильму победителю



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  bolatbol 10.09.2017 в 18:53:32   # 630067
Мне он показался нудным. Надо было показать им В бой идут одни старики. Освобождение. Горячий снег. Обратной дороги нет. Вечный зов.
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  едридмадрид 10.09.2017 в 18:58:28   # 630069
чтоб было понятно

на американской военной базе , во времена холодной войны ,
появляется человек- амфибия эксперимент злых американских военных ученых ,
а простая женщина уборщица похищает и влюбляется в этого эксперементного военного мутанта ,

а что из этого наш казахстанский зритель сможет узнать зимой 2018 года

поверьте дель Торо мастер снимать такие фильмы , так что жду , хочу посмотреть на большом экране ( раз в Венецию не удалось вырваться ))

да совсем забыл , один из врагов советских спецслужб в фильме носит фамилию МИХАЛКОВ

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  едридмадрид 10.09.2017 в 19:05:30   # 630071
Цитата: bolatbol от 10.09.2017 18:53:32
Мне он показался нудным. Надо было показать им В бой идут одни старики. Освобождение. Горячий снег. Обратной дороги нет. Вечный зов.


всё что ты назвал

разве что Вечный Зов , это фильмы военные смешаны с массовым патриотизмом ( я бы ещё Обратной дороги нет , убрал из списка )

а фильм Климова , это изнанка войны ( вернее не про войну ) а про тот ужас который может произойти с каждым вне зависимости он того есть война или нет ,

такие эмоции человек переживает внутри себя ,

неее тут про занудство не стоит говорить ,

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