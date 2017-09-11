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Культура
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
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danilov 11 Сентября 2017 в 12:55:40
Директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов в ходе парламентских слушаний на тему о переходе на латиницу рассказал, сколько букв предполагается в новом алфавите.
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"Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков", - сообщил Ербол Тлешов.
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Тлешов является доктором филологических науки и участвовал в рабочей группе по изучению вопроса о переходе на латиницу.
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"Принятие нового письма отнюдь не означает смену одних знаков другими. Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии", - отметил Ербол Тлешов.
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Доктор филологических наук отметил, что в предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита.
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"Их лингвистические общественное значение очень велико, потому что латинские буквы обозначаются различными диакритическими знаками, то есть точек и запятых других нет. Во-первых, превращает такой образец не латинского алфавита, а в вариант различных дополнительных знаков. (…) Так мобильные телефоны, смартфоны и другие средства письма являются средством письма и поставляются к нам из различных стран, где используют всего лишь 26 латинских звуков. Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные звуки специфические звуки казахского языка. Даже сейчас особенно среди молодежи распространена такая практика замена буквы ә на а, қ на к, а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки как ғ, ң, ү, ұ", - отметил Ербол Тлешов.
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tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 11.09.2017 в 13:23:56   # 630195
25 не 42 намного удобнее будет
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  KAN13 11.09.2017 в 13:35:25   # 630196

25 , не многовато ли ? .
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  неаполь 11.09.2017 в 13:41:34   # 630198
Да хватило-бы просто КУ!
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  SVOY 11.09.2017 в 14:18:08   # 630206
Зачем буквы? Давайте как первобытные звуками и жестами будем разговаривать. Этому государству, да и соседним нужны именно такие.
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  Inspektor 11.09.2017 в 14:46:31   # 630221
Bukvy vsegda nuzhny. Vopros tolko komu,kogda i zachem.
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  jumanjiqz 11.09.2017 в 14:57:01   # 630225
42 против 25-ти, это уже легче. И кажется в английском алфавите 26 букв, интересно какую убрали?
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  Свомпи 11.09.2017 в 15:05:33   # 630228
Цитата: jumanjiqz от 11.09.2017 14:57:01
42 против 25-ти, это уже легче. И кажется в английском алфавите 26 букв, интересно какую убрали?

"Ъ"
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