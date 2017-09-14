Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
ДУМК: Мы должны стыдиться таких поступков
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 14 Сентября 2017 в 14:05:07
Скандальный видеоролик с целованием ног прокомментировали в Духовном управлении мусульман Казахстана



Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировало видеоролик, на котором люди, говорящие предположительно по-казахски, встречают некого мужчину в чалме, одетого в белую одежду и синий камзол с принтом «Қазақстан» на спине. В руке у него нечто похожее на букет цветов в розовой обертке.

Судя по обстановке, мероприятие проходит в теплое время года во дворе частного дома. На земле лежит белая ткань, устланная лепестками роз. Дорогого для встречающих гостя выносят из автомобиля на белом ковре. Люди падают на колени, прикасаются к его ногам. Фоном звучит музыка с религиозным текстом. Встречающие все время повторяют «Алла».

В Духовном управлении мусульман Казахстана считают, что церемония, снятая на видео — встреча человека, совершившего хадж.

"Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, где прибывшего паломника, неизвестного пожилого человека родственники встретили, подняв его на ковер. Оказывая почесть паломнику, целовать его ноги, поднимать его на ковер и другие действия считаются не соответствующими мусульманской этике, нашей традиции. Поэтому, человеку, совершившему хадж, не следует допускать такого отношения к себе. Мы должны стыдиться таких поступков. Одному Всевышнему известно, удостоился ли человек называться паломником или нет. Совершив хадж, не допускайте проявления такого отношения к себе", - говорится в письменном комментарии пресс-секретаря ДУМК Агабека СЫДЫКОВА на запрос корреспондента Ratel.kz.

В ДУМК также сообщили, что в этом году 2500 казахстанцев совершили хадж.

Министерство по делам религий и гражданского общества от комментариев скандального видеоролика воздержалось.

http://www.ratel.kz/raw/_dumk_my_dolzhny_styditsja_takih_postupkov_
Комментарии, по рейтингу, по дате
  BMW 14.09.2017 в 14:20:41   # 630878
Пиздес индийских сериалов насмотрелись что ли?
поощрить (5) | покарать
  jumanjiqz 14.09.2017 в 14:49:58   # 630890
Может традиция какая-то,(чужая правда)!? Но смотрится диковато, я бы даже сказал радикализмом попахивает(сугубо личное мое мнение).
поощрить (2) | покарать
  Денис222 14.09.2017 в 14:59:47   # 630891
Я далек от религий...поэтому прощу прощения если кого обижу, хочу понять, для кого делается ХАДЖ, для кого люди верят в бога? Не их ли личное это все?
поощрить (5) | покарать
  звукач 14.09.2017 в 15:15:52   # 630897
Как сие развидеть обратно......я ф шоке....
поощрить (1) | покарать
  Сладкая Вата 14.09.2017 в 15:29:23   # 630900
Цитата: Денис222 от 14.09.2017 14:59:47
Я далек от религий...поэтому прощу прощения если кого обижу, хочу понять, для кого делается ХАДЖ, для кого люди верят в бога? Не их ли личное это все?


вся вера сводится в одно, получить ништяки после жизни. Рабы.
поощрить (3) | покарать
  Yerla 14.09.2017 в 15:56:53   # 630912
мдя .. вроде столько взрослых дядек .. неужто нихто из них хотяб в школе не учился .. в универе .. шараге какойнить .. ? Этож писдес какой-то творится в мире .. В 21 век мля .. то папа римский .. то мощи .. этот дед с цветами скок можно сума сходить то ? Даешь пропаганду здравого смысла !!!
поощрить (3) | покарать
  ямиеом 14.09.2017 в 17:00:37   # 630926
за что боролись-на то и напоролись!!!
поощрить (2) | покарать
  Sidorov 14.09.2017 в 17:30:51   # 630936
Раньше как было!
Пойдет пешком по святым местам некий дядя из глухой деревни. Пока он идет, ему встречается множество людей, они делятся с ним разной информацией. И когда он вернется(годика через 3-5) из этого паломничества, это будет совсем иной человек, т.к. в пути он может и иной язык выучить и нужным ремеслом овладеть, в итоге вся деревня в плюсе!
поощрить (4) | покарать
  Американец 14.09.2017 в 18:36:25   # 630948
Не понимаю отчего столько шума из-за этого, ну поцеловали чей-то подол или ноги какие-то мужики. Что вы хотите от людей, которым внушают уже много лет образно "целовать" одну единственную в стране "задницу"
поощрить | покарать
  Шекспир 14.09.2017 в 18:51:12   # 630951
человек гавно и жалкие пресмыкающиеся. фу.. у меня вызывают призрение все участники этого видео
поощрить | покарать
  Баке 14.09.2017 в 18:59:57   # 630952
Опасно то,что эти люди рядом с нами,а не где то там далеко.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь