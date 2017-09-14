ДУМК: Мы должны стыдиться таких поступков

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Гость 14 Сентября 2017 в 14:05:07
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировало видеоролик, на котором люди, говорящие предположительно по-казахски, встречают некого мужчину в чалме, одетого в белую одежду и синий камзол с принтом «Қазақстан» на спине. В руке у него нечто похожее на букет цветов в розовой обертке.
Судя по обстановке, мероприятие проходит в теплое время года во дворе частного дома. На земле лежит белая ткань, устланная лепестками роз. Дорогого для встречающих гостя выносят из автомобиля на белом ковре. Люди падают на колени, прикасаются к его ногам. Фоном звучит музыка с религиозным текстом. Встречающие все время повторяют «Алла».
В Духовном управлении мусульман Казахстана считают, что церемония, снятая на видео — встреча человека, совершившего хадж.
"Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, где прибывшего паломника, неизвестного пожилого человека родственники встретили, подняв его на ковер. Оказывая почесть паломнику, целовать его ноги, поднимать его на ковер и другие действия считаются не соответствующими мусульманской этике, нашей традиции. Поэтому, человеку, совершившему хадж, не следует допускать такого отношения к себе. Мы должны стыдиться таких поступков. Одному Всевышнему известно, удостоился ли человек называться паломником или нет. Совершив хадж, не допускайте проявления такого отношения к себе", - говорится в письменном комментарии пресс-секретаря ДУМК Агабека СЫДЫКОВА на запрос корреспондента Ratel.kz.
В ДУМК также сообщили, что в этом году 2500 казахстанцев совершили хадж.
Министерство по делам религий и гражданского общества от комментариев скандального видеоролика воздержалось.
http://www.ratel.kz/raw/_dumk_my_dolzhny_styditsja_takih_postupkov_
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 14.09.2017 в 15:29:23 # 630900
Цитата: Денис222 от 14.09.2017 14:59:47
Я далек от религий...поэтому прощу прощения если кого обижу, хочу понять, для кого делается ХАДЖ, для кого люди верят в бога? Не их ли личное это все?
Я далек от религий...поэтому прощу прощения если кого обижу, хочу понять, для кого делается ХАДЖ, для кого люди верят в бога? Не их ли личное это все?
вся вера сводится в одно, получить ништяки после жизни. Рабы.
Пойдет пешком по святым местам некий дядя из глухой деревни. Пока он идет, ему встречается множество людей, они делятся с ним разной информацией. И когда он вернется(годика через 3-5) из этого паломничества, это будет совсем иной человек, т.к. в пути он может и иной язык выучить и нужным ремеслом овладеть, в итоге вся деревня в плюсе!
Американец 14.09.2017 в 18:36:25 # 630948