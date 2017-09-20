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Культура
Таксист признался, что презирает алматинских тусовщиц
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danilov 20 Сентября 2017 в 17:19:18
Алматинский таксист рассказал, что молодые жительницы южной столицы за одну ночь посещают не меньше пяти клубов. Мужчина поделился, что развозит этих девушек с презрением и брезгливостью, так как от них всегда воняет сигаретами и из их уст при общении он слышит матерные слова.

Серик Оракбаев рассказал, что каждый день по вечерам занимается частным извозом.

«Таксовать - это не основная моя работа, но сейчас у меня много свободного времени, я решил зарабатывать деньги именно так. Выбрал для себя ночное время. Очень больно видеть шастающих по ночам молоденьких девушек.

Пусть, конечно, гуляют, но все ведь должно быть в рамках приличия. Видимо, они об этом забыли. Я лично убедился в этом, так как постоянно вижу девушек с сигаретами в зубах и при этом пьяных», – говорит таксист.

«Такие девушки ищут приключения после полуночи. В поисках подходящего клуба, проезжают несколько мест.

Пьяные, провонявшие сигаретным дымом. Мне было очень неприятно и противно смотреть и думать, что это будущие матери и жены», – поделился мужчина.

Алматинский таксист очень удивлен, откуда у девушек в столь юном возрасте находятся средства на все эти ночные похождения и отметил, что городских среди них совсем нет.

«Я заметил, что многие эти девушки приезжие. На них посмотришь и не скажешь, что они ищут серьезных отношений. Одни понты», – заключил высоконравственный таксист.

https://www.nur.kz/1608997-taksist-priznalsya-chto-preziraet-tusu.html
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  Mikado 20.09.2017 в 17:24:46   # 632194
Quote:
Таксовать - это не основная моя работа, но сейчас у меня много свободного времени, я решил зарабатывать деньги именно так. Выбрал для себя ночное время. Очень больно видеть шастающих по ночам молоденьких девушек.


Ну-ну...
А может выбрал ночь, потому что нет конкурентов в виде общественного транспорта и можно заряжать цену?
А такое внимание именно на девушек-тусовщиц обратил в надежде, что перепадет что-нибудь легкодоступное и задаром?
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  SPYKER X 20.09.2017 в 17:56:55   # 632203
Ну что тут сказать... Просто не дают Серику Оракбаеву!
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  MишаМашкевич 20.09.2017 в 18:14:36   # 632205
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
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  Странник 626 20.09.2017 в 19:02:48   # 632208
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Зависть?!
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  Странник 626 20.09.2017 в 19:10:14   # 632210
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Надеюсь не по себе судишь...
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  Лялька 20.09.2017 в 19:18:05   # 632213
Да,по барабану. .. каждый отвечает сам за себя. .
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  Странник 626 20.09.2017 в 19:30:44   # 632214
Цитата: Лялька от 20.09.2017 19:18:05
Да,по барабану. .. каждый отвечает сам за себя. .
Меня больше волнует - в каком обществе будут жить и расти мои дети и какое будущее их ждёт.
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  Странник 626 20.09.2017 в 19:35:54   # 632216
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Ты всё-таки поразил(а) своим комментом(мнением)и мировозрением" - Какое же ты Ничтожество".
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  MишаМашкевич 20.09.2017 в 19:52:17   # 632218
Цитата: Странник 626 от 20.09.2017 19:35:54
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Ты всё-таки поразил(а) своим комментом(мнением)и мировозрением" - Какое же ты Ничтожество".
это ты мне что ли? Ты что мальчик, совсем с дуба рухнул?))))) Давай, соси прощения!
Не, ну вот как на таких реагировать а. Вы для начала свои сексистские взгляды засуньте себе в жо..,а потом вещайте кто есть кто, и то имейте ввиду что ваши мнение о моральных качествах того или иного человека являются субъективным.
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  Странник 626 20.09.2017 в 19:58:03   # 632219
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 19:52:17
Цитата: Странник 626 от 20.09.2017 19:35:54
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Ты всё-таки поразил(а) своим комментом(мнением)и мировозрением" - Какое же ты Ничтожество".
это ты мне что ли? Ты что мальчик, совсем с дуба рухнул?))))) Давай, соси прощения!
Не, ну вот как на таких реагировать а. Вы для начала свои сексистские взгляды засуньте себе в жо..,а потом вещайте кто есть кто, и то имейте ввиду что ваши мнение о моральных качествах того или иного человека являются субъективным.
Гниль., не стоит тут срачь разводить - Случиться встретиться в живую - там и побеседуем"
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  Лялька 20.09.2017 в 20:10:27   # 632220
Цитата: Странник 626 от 20.09.2017 19:30:44
Цитата: Лялька от 20.09.2017 19:18:05
Да,по барабану. .. каждый отвечает сам за себя. .
Меня больше волнует - в каком обществе будут жить и расти мои дети и какое будущее их ждёт.
не одного вас. Другой вопрос как мнение и презрение данного человека изменит мировозрения молодёжи. Все мы горазды критиковать.. а сами порой не замечаем свои минусы..
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  Джимбо 20.09.2017 в 20:10:54   # 632221
О очередной уятмен? Зачем в сми вообще пишут такие статьи? Автора статьи на мыло
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  Джимбо 20.09.2017 в 20:13:32   # 632224
Я вот презираю таксистов за то как они ездят! За то как ради клиента готов подрезать всех на свете! Даже из крайнего левого ряда. За то что останавливаются где попало для посадки и высадки пассажиров!
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  MишаМашкевич 20.09.2017 в 20:17:10   # 632226
Цитата: Странник 626 от 20.09.2017 19:58:03
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 19:52:17
Цитата: Странник 626 от 20.09.2017 19:35:54
Цитата: MишаМашкевич от 20.09.2017 18:14:36
Ну,зависть плохое качество.
Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.
Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни.
Ты всё-таки поразил(а) своим комментом(мнением)и мировозрением" - Какое же ты Ничтожество".
это ты мне что ли? Ты что мальчик, совсем с дуба рухнул?))))) Давай, соси прощения!
Не, ну вот как на таких реагировать а. Вы для начала свои сексистские взгляды засуньте себе в жо..,а потом вещайте кто есть кто, и то имейте ввиду что ваши мнение о моральных качествах того или иного человека являются субъективным.
Гниль., не стоит тут срачь разводить - Случиться встретиться в живую - там и побеседуем"
я с тобой встречусь? Давай, давай прыщявый юнец. Ты для начало свои комплексы перебори, в растишку макай, говорят помогает! Пупок не подорви тимой сладкий , аж жду не дождусь, прям часы считаю до поворотного момента))).
Слышь ты укурок, если ты реально думаешь что ты тута все офигительно о.. ные 35см, давай встретимся! Без проблем. Как у вас там, язабазаротвечаю. Вот только имей ввиду рыпнешся, ещё 2шкафа за мной будут стоять, на всякий случай. Мало ли. Ну не буду же я в конце концов с тобой разговаривать по понятием. Да и не мой это уровень честно говоря. Во мне всего 52кг.
Это каким надо быть дебил.., чтобы предлагать встретиться и "побеседовать" мне. Сам сказал, никто за язык не тянул. Так что велком дорогой.
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  Sr. Leonsio 20.09.2017 в 20:17:48   # 632228
Quote:
Мужчина поделился, что развозит этих девушек с презрением и брезгливостью, так как от них всегда воняет сигаретами и из их уст при общении он слышит матерные слова.


Ну можно днем таксовать возле храма свидетелей "--" и их развозить, слушая благочестивые речи и безалкогольнотобачные напутствия!

Самому небось нравится пялиться на полуголых полупьяных и разбитных.Авось перепадет
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  Sr. Leonsio 20.09.2017 в 20:22:07   # 632231
Странник 626 из России против MишаМашкевич из Румынии решили встретиться и побазарить в Шыме!

Делаем ставки господа!
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  MишаМашкевич 20.09.2017 в 20:37:27   # 632234
Да врут тут все, якобы из мухосра..., аж правильные что распирает, нимбы в небе в кольца олимпийские превращаются.
Коренная я, местная. Если что, чур я в доле.
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