Таксист признался, что презирает алматинских тусовщиц
danilov 20 Сентября 2017 в 17:19:18
Алматинский таксист рассказал, что молодые жительницы южной столицы за одну ночь посещают не меньше пяти клубов. Мужчина поделился, что развозит этих девушек с презрением и брезгливостью, так как от них всегда воняет сигаретами и из их уст при общении он слышит матерные слова.
Серик Оракбаев рассказал, что каждый день по вечерам занимается частным извозом.
«Таксовать - это не основная моя работа, но сейчас у меня много свободного времени, я решил зарабатывать деньги именно так. Выбрал для себя ночное время. Очень больно видеть шастающих по ночам молоденьких девушек.
Пусть, конечно, гуляют, но все ведь должно быть в рамках приличия. Видимо, они об этом забыли. Я лично убедился в этом, так как постоянно вижу девушек с сигаретами в зубах и при этом пьяных», – говорит таксист.
«Такие девушки ищут приключения после полуночи. В поисках подходящего клуба, проезжают несколько мест.
Пьяные, провонявшие сигаретным дымом. Мне было очень неприятно и противно смотреть и думать, что это будущие матери и жены», – поделился мужчина.
Алматинский таксист очень удивлен, откуда у девушек в столь юном возрасте находятся средства на все эти ночные похождения и отметил, что городских среди них совсем нет.
«Я заметил, что многие эти девушки приезжие. На них посмотришь и не скажешь, что они ищут серьезных отношений. Одни понты», – заключил высоконравственный таксист.
https://www.nur.kz/1608997-taksist-priznalsya-chto-preziraet-tusu.html