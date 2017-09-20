Таксист признался, что презирает алматинских тусовщиц

Цитата: Странник 626 от

Цитата: MишаМашкевич от

Ну,зависть плохое качество.

Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.

Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни. Ну,зависть плохое качество.Бесят такие умники. На них самих без слез не взглянешь. Прямо такие правильные, шо аж некуда деться. А если капнеш, то скорее всего тараканов побаще любого шизика.Молодые, хай пьют курят. Им ведь недолго осталось. Щя замуж понавыйдут. Леща пару раз получат,дома сидеть будут. Кроме стен и орущих детей,вонючих носков не увидят ничего больше в жизни. Ты всё-таки поразил(а) своим комментом(мнением)и мировозрением" - Какое же ты Ничтожество".

это ты мне что ли? Ты что мальчик, совсем с дуба рухнул?))))) Давай, соси прощения!Не, ну вот как на таких реагировать а. Вы для начала свои сексистские взгляды засуньте себе в жо..,а потом вещайте кто есть кто, и то имейте ввиду что ваши мнение о моральных качествах того или иного человека являются субъективным.